El mejor refuerzo de Colo Colo sale a respaldar a Javier Correa: “Es importante para nosotros”

Alvaro Madrid se refirió a la sanción sobre el delantero cordobés y que tendrá dos fechas de castigo.

Sigue la repercusión en Colo Colo por el castigo a Javier Correa. El delantero recibió dos fechas de sanción por sus gestos tras la victoria en el Superclásico 200.

La celebración en el Estadio Nacional molestó a Universidad de Chile y provocó la acusación en el Tribunal de Disciplina. Lo que finalmente terminó con el castigo para los partidos ante Huachipato y Deportes Concepción.

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Sanción que no cayó nada de bien en el Estadio Monumental. Así lo dejó en claro Aníbal Mosa que disparó con todo.

“Sacan un tema fuera de la cancha, de cierta manera que lo llevan a un lugar que no debería estar, porque no tienen otros recursos. Lamentable, estamos entre los sapos y un rey feudal”, recalcó el presidente de ByN.

El mejor refuerzo de Colo Colo respalda a Javier Correa

Pero en el plantel de Colo Colo también se sumaron los mensajes de apoyo para el delantero trasandino. Arturo Vidal fue el primero en apoyar a Javier Correa por lo ocurrido.

Luego se publicó un comunicado que replicó todo el plantel albo. “Sabemos quien eres, tu compromiso y el respeto con que defiendes esta camiseta”, recalcaron.

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Palabras a las que también se sumó el mejor refuerzo de este 2026 como Alvaro Madrid. “Conocemos la calidad de jugador y de personal que es Javier. No voy a juzgar lo que haga, por un gesto. Yo sé la calidad de persona que es y lo que representa”, recalcó en conferencia durante la jornada de este miércoles.

“Es importante para nosotros, pero tenemos otro goleador en el equipo. El que juegue lo va a hacer de buena manera. Somos un grupo fantástico. El que lo reemplace lo hará de buena manera”, complementó confía en que tendrán alternativas para suplir su ausencia.