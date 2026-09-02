“Todo se ve más”: Iván Zamorano defiende a Javier Correa tras denuncia de Universidad de Chile

El histórico capitán de la Roja y nuevo comentarista de Mega, lamentó que este tipo de situaciones se repitan entre los grandes del fútbol chileno.

Una nueva polémica sumó la definición de la Liga de Primera. Esto porque finalmente se confirmó la sanción para Javier Correa. El delantero de Colo Colo recibió dos fechas de castigo por sus gestos tras el triunfo en el Superclásico 200.

Universidad de Chile fue el encargado de liderar el reclamo contra el trasandino y tras varios días se confirmó desde el Tribunal de Disciplina que no podrá estar ante Huachipato y Deportes Concepción.

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Por lo que ahora Fernando Ortiz debe echar mano a las alternativas en el ataque. Maxi Romero tampoco llega al 100% para el duelo ante los acereros, y hasta surge la opción de Felipe Raipán como titular el domingo.

“Reaccioné con la euforia sin ánimo de dañar a nadie. Me salió y listo, no pensé en el que estaba acá ni allá. Pido disculpas, ustedes saben cómo pienso y me manejo”, agregó Javier Correa en su defensa. Lo que realizó en plena transmisión con Arturo Vidal.

Iván Zamorano sale en defensa de Javier Correa: “No hay que entrar en más polémicas”

Pero más allá de las críticas a Javier Correa, apareció un referente de Colo Colo como Iván Zamorano para defenderlo. “Ya nos pasó una vez con la U, fue con Almirón. Nos denunciaron por segunda vez, ahora es cada situación de cada club”, indicó Bam-Bam a Redgol.

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“Cuando eres el 9 de Colo Colo todo se ve mucho más. No hay que entrar en más polémicas”, alertó el nuevo comentarista de Mega.

Pero a su vez, Zamorano recalcó que está nueva yayita de Correa no empaña el gran momento que vive el Cacique y con su amigo el Tano Ortiz en la banca.

“Colo Colo vive un momento extraordinario, con 16 puntos del segundo, el paso del Tano Ortiz ha sido extraordinario, perfecto. Nosotros ahora estamos enfocados en ser campeón y vamos por buen camino”, sentenció.