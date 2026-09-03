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Colo Colo

Arturo Vidal lidera el apoyo a Javier Correa por parte de todo el plantel de Colo Colo

El plantel de Colo Colo solidarizó con Javier Correa luego del nuevo castigo que recibió por parte del Tribunal de Disciplina.

Por Felipe Escobillana

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Vidal encabezó el apoyo de Colo Colo a Javier Correa
© LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORTVidal encabezó el apoyo de Colo Colo a Javier Correa

El plantel de Colo Colo volvió a los entrenamientos luego de vencer a Audax Italiano, ahora con la mente puesta en mantener su buena racha contra Huachipato, en Collao.

Claro que fue un retorno distinto para los jugadores. Horas antes Javier Correa, delantero estrella del cuadro Popular, sufrió la sanción de dos partidos por el gesto realizado en el Estadio Nacional ante U de Chile.

No pasó inadvertido el asunto en el Monumental entre los futbolistas, quienes piensan que el castigo fue demasiado duro para el ariete del Popular y le entregaron total respaldo.

A través de redes sociales, todos le dejaron un mensaje de apoyo de Correa. “Todo el plantel de Colo Colo está contigo, Javier. Sabemos quién eres, tu compromiso y el respeto con que defiendes esta camiseta”, señala el texto.

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“Juntos enfrentaremos cada adversidad, levantaremos la voz cuando sea necesario y lucharemos por lo que creemos justo. Porque en Colo Colo nadie camina solo”, se agregó.

El mensaje que todo Colo Colo le transmitió a Correa

El mensaje que todo Colo Colo le transmitió a Correa

Vidal, el principal apoyo para Correa

La idea nació desde Arturo Vidal. El King es quien le pidió mostrar este compromiso hacia el trasandino a todos sus compañeros, lo cual fue bien recibido.

De hecho fue de los primeros en compartir la imagen, la que luego se empezó a hacer viral por parte del resto de los jugadores.

Una muestra de apoyo que buscaba transmitir total solidaridad con Correa y de esta manera mantener un ambiente positivo en el vestuario para alcanzar el objetivo de la estrella 35.

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