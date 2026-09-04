El líder de Oasis celebró el fichaje del argentino y destacó su personalidad tras heredar la camiseta de Kevin De Bruyne.

La llegada de Enzo Fernández al Manchester City sigue generando repercusiones en Inglaterra. Esta vez fue Noel Gallagher, líder de Oasis y uno de los hinchas más reconocidos del cuadro ciudadano, quien se deshizo en elogios hacia el mediocampista argentino.

El músico británico conversó con talkSPORT y destacó que el campeón del mundo puede aportar una característica que, a su juicio, le estaba faltando al mediocampo del City.

La llegada de Enzo Fernández al City sigue generando repercusiones en Inglaterra.

Noel Gallagher aplaude la personalidad de Enzo Fernández

“Es el jugador que necesitábamos, alguien en el medio que esté encima de todos. Nos ha faltado eso. Me pone contento que esté acá”, aseguró Gallagher.

El fanatismo del integrante de Oasis por Manchester City es conocido y esta vez también puso atención en un detalle que dejó Enzo Fernández tras incorporarse al equipo.

Gallagher destacó que el argentino se quedara con la camiseta que anteriormente utilizaba Kevin De Bruyne, valorando especialmente la personalidad que mostró al tomar esa decisión.

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“Me gustó que pida la camiseta de De Bruyne, porque te garantizo que no se la iban a ofrecer, pero la tomó y eso demuestra que tiene huevos. Me encanta”, lanzó el músico.

Para Gallagher, entonces, la incorporación del volante no solamente representa un refuerzo futbolístico para la mitad de la cancha, sino también la llegada de un jugador con el carácter necesario para asumir protagonismo inmediatamente.

Las palabras del británico se suman a las reacciones que ha provocado el arribo de Enzo Fernández al Manchester City, donde el argentino tendrá el desafío de responder a las expectativas que genera su incorporación.

En resumen…