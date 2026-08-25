El cuadro inglés recordó una fecha especial para el capitán de La Roja, quien arribó desde Barcelona en 2016, de los primeros fichajes Guardiola.

Una década se cumplió desde uno de los movimientos más importantes en la carrera de Claudio Bravo. Este 25 de agosto, Manchester City recordó los 10 años del fichaje del histórico arquero chileno, quien llegó al fútbol inglés proveniente del Barcelona.

Fue exactamente el 25 de agosto de 2016 cuando el formado en Colo Colo firmó por cuatro temporadas con los Citizens, convirtiéndose además en una de las primeras incorporaciones de Pep Guardiola en su nueva aventura por la Premier League.

Bravo aterrizó en Manchester respaldado por dos exitosas temporadas en Barcelona y en uno de los mejores momentos de su carrera: venía de capitanear a Chile en los títulos de la Copa América 2015 y Copa América Centenario 2016.

Bravo llegó en 2016 desde Barcelona como uno de los primeros refuerzos de Guardiola – Getty

El recuerdo del Manchester City para Claudio Bravo

A través de sus redes sociales, el cuadro inglés destacó el aniversario de la llegada del chileno, quien permaneció durante cuatro temporadas defendiendo sus colores.

Bravo disputó 61 partidos con Manchester City y construyó un destacado palmarés: conquistó dos Premier League, tres Copas de la Liga, una FA Cup y dos Community Shield.

Además, el arquero tuvo actuaciones importantes en definiciones desde los doce pasos. Una de las más recordadas llegó en 2019, cuando fue protagonista ante Liverpool en la conquista de la Community Shield.

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Su aventura inglesa terminó en 2020, cuando regresó a España para defender al Real Betis de Manuel Pellegrini. Allí permaneció otras cuatro temporadas y celebró la Copa del Rey 2022, siendo titular en la final ante Valencia.

Bravo finalmente anunció su retiro profesional en agosto de 2024, a los 41 años, cerrando una carrera en la que también defendió a Colo Colo, Real Sociedad y Barcelona.

Con La Roja, en tanto, acumuló 150 partidos y dejó su nombre en la historia como capitán del equipo bicampeón de América. Diez años después de su llegada a Inglaterra, el Manchester City volvió a poner al histórico arquero chileno en sus recuerdos.

En resumen…