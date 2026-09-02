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Internacional

Erling Haaland se roba las miradas tras el fichaje de Enzo Fernández: “Ya me puedo ir a la cama”

Manchester City sorprendió con el fichaje de Enzo Fernández y Haaland reaccionó con un divertido comentario.

Por Franccesca Arnechino

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Haaland esperó por Enzo Fernández y reaccionó con una divertida frase a su llegada al City.
© GettyHaaland esperó por Enzo Fernández y reaccionó con una divertida frase a su llegada al City.

El Manchester City protagonizó uno de los grandes movimientos del cierre del mercado de fichajes con la incorporación de Enzo Fernández, quien dejó Chelsea para convertirse en flamante refuerzo del conjunto ciudadano.

La operación se resolvió prácticamente sobre la hora y generó enorme expectación entre los hinchas. Sin embargo, hubo un detalle que llamó especialmente la atención de Erling Haaland: lo tarde que llegó el anuncio oficial.

Tras el viaje, los exámenes médicos y la firma del contrato, la presentación se realizó casi a la medianoche en Inglaterra.

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La divertida reacción de Haaland al fichaje de Enzo Fernández

Mientras los fanáticos celebraban la llegada del campeón del mundo con Argentina, Haaland apareció en redes sociales con una breve reacción que rápidamente llamó la atención.

Sí, bueno… Ya me puedo ir a la cama”, comentó el delantero noruego, haciendo referencia a la larga espera hasta que finalmente se confirmó el fichaje.

Con la incorporación del mediocampista, Haaland volverá a compartir camarín con un futbolista argentino. Anteriormente coincidió en Manchester City con Julián Álvarez y Claudio Echeverri, mientras que ahora tendrá como compañero al ex River Plate.

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Enzo llega al cuadro ciudadano después de tres años y medio en Chelsea. De acuerdo con los datos entregados por el citado medio, disputó 169 partidos, convirtió 31 goles y entregó 30 asistencias, además de conquistar la Conference League y el Mundial de Clubes 2025.

En resumen…

  • Enzo Fernández se convirtió en nuevo refuerzo del Manchester City.
  • Erling Haaland reaccionó al tardío anuncio: “Ya me puedo ir a la cama”.
  • El argentino vuelve a trabajar con Enzo Maresca, quien ya lo dirigió en Chelsea.
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