Tanto Erling Haaland como Lamine Yamal subieron su precio en el evento desarrollado en Norteamérica y hoy son los jugadores más caros del mundo, superando a Mbappé.

El Mundial 2026 ha llegado a su fin y las actuaciones de las grandes estrellas han provocado un terremoto en las valoraciones de mercado.

Según indica Transfermarkt, se ha roto la barrera de los 200 millones de euros, dejando un nuevo y sorprendente ranking en el orbe, en el que aparecen dos cracks con una tasación muy alta.

Un hecho curioso: si bien un jugador como Lamine Yamal, del campeón España, es quien encabeza el listado, no aparece otro futbolista de La Roja en el top five.

Lamine Yamal, figura de España

Ranking de las superestrellas más cotizadas en el mercado

Puesto Jugador Valor de Mercado Hito Destacado 1° Lamine Yamal 220 M€ Campeón del Mundo con España, suma 20M€ a su valor tras el torneo. 1° Erling Haaland 220 M€ El “cyborg” noruego hace historia e iguala en la cima a Lamine. 3° Kylian Mbappé 200 M€ Alcanza los 200M€ tras marcar 10 goles con Francia en el Mundial. 4° Michael Olise 170 M€ El gran salto del verano tras pulverizar el récord de asistencias. 5° Jude Bellingham 160 M€ Cierra el top 5 como líder de Inglaterra y de la nueva generación. Fuente: Transfermarkt

El nuevo panorama del fútbol

ver también Filtran la carta que Infantino le escribió a Argentina tras perder la final del Mundial 2026: “Magnífica actuación”