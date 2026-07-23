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Mercado

Empate a 220 millones de euros: el top 5 de los jugadores más caros del mercado tras el Mundial

Tanto Erling Haaland como Lamine Yamal subieron su precio en el evento desarrollado en Norteamérica y hoy son los jugadores más caros del mundo, superando a Mbappé.

Por Felipe Escobillana

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Lamine Yamal y Erling Haaland, figuras en el fútbol internacional
© GettyLamine Yamal y Erling Haaland, figuras en el fútbol internacional

El Mundial 2026 ha llegado a su fin y las actuaciones de las grandes estrellas han provocado un terremoto en las valoraciones de mercado.

Según indica Transfermarkt, se ha roto la barrera de los 200 millones de euros, dejando un nuevo y sorprendente ranking en el orbe, en el que aparecen dos cracks con una tasación muy alta.

Un hecho curioso: si bien un jugador como Lamine Yamal, del campeón España, es quien encabeza el listado, no aparece otro futbolista de La Roja en el top five.

Lamine Yamal, figura de España

Lamine Yamal, figura de España

Ranking de las superestrellas más cotizadas en el mercado

PuestoJugadorValor de MercadoHito Destacado
Lamine Yamal220 M€Campeón del Mundo con España, suma 20M€ a su valor tras el torneo.
Erling Haaland220 M€El “cyborg” noruego hace historia e iguala en la cima a Lamine.
Kylian Mbappé200 M€Alcanza los 200M€ tras marcar 10 goles con Francia en el Mundial.
Michael Olise170 M€El gran salto del verano tras pulverizar el récord de asistencias.
Jude Bellingham160 M€Cierra el top 5 como líder de Inglaterra y de la nueva generación.
Fuente: Transfermarkt

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  • Un trono compartido: El mercado refleja un empate en la cima absoluta. Tanto Lamine Yamal (tras coronarse campeón) como Erling Haaland lideran el planeta fútbol con una cifra inédita de 220 millones de euros.
  • El fenómeno Olise: El extremo del Bayern Múnich, Michael Olise, protagoniza la escalada más impresionante de la lista. Tras una histórica Copa del Mundo con Francia donde rompió el récord de asistencias, su valor se disparó en 20 millones de euros, colocándolo como el cuarto jugador más caro del mundo.
  • Cambio de ciclo: Figuras como Vinícius y Pedri quedan fuera de este top 5 (ubicándose séptimo y sexto respectivamente), mientras que las leyendas de la generación pasada, como Lionel Messi (15 M€) y Cristiano Ronaldo (10 M€), quedan ya muy lejos de los números que manejan los nuevos dueños del mercado.
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