El "10" recriminó la actuación de su portero ante las cámaras, pese a que este fue una de las figuras de la derrota.

Argentina derrotó a Inglaterra y lo dejó fuera en la semifinal de la Copa del Mundo 2026. La caída generó mucho dolor entre los británicos e incluso, problemas entre compañeros.

La selección de los Tres Leones tuvo todo a su favor para ganar el partido e ir por su segunda estrella planetaria. Lo iba ganando por 1-0, pero Thomas Tuchel tomó la decisión de tirar al equipo demasiado atrás y lo pagó caro. Enzo Fernández en el 85′ y Lautaro Martínez en el 92′ pusieron el 2-1.

La crítica de Bellingham

Una vez finalizado el encuentro los jugadores de Inglaterra quedaron muy golpeados. Mientras algunos reaccionaron a las provocaciones de los jugadores de Argentina, como Jude Bellingham, otros simplemente se desmoronaron en el terreno de juego.

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Justamente Bellingham fue uno de los más mosqueados en los británicos. El jugador de Real Madrid incluso agredió a Valentín Barco, quien se había burlado luego del empate de Fernández. Claro que Jude también la agarró con un propio compañero.

Bellingham estaba en el terreno de juego del Mercedes Benz Arena de Atlanta, cuando las pantallas del estadio comenzaron a repetir el gol. Al ver el remate de Enzo Fernández, este comenzó a criticar a viva voz la reacción que tuvo Jordan Pickford, arquero de su selección.

“¡Fue al medio del arco! ¡Fue al medio del arco!”, gritó el jugador de Real Madrid, cuestionando que el disparo era “atajable” para Pickford. Esta situación quedó al descubierto por las cámaras de la transmisión del duelo.

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La reacción de Bellingham contra su compañero ha sido muy criticada, ya que va contra uno de los principios fundamentales del fútbol: se gana y se pierde en equipo. Además, Jordan Pickford fue una de las mayores figuras de Inglaterra en la derrota ante Argentina. Si no es por él, perdían mucho antes del minuto 92. Bueno, por algo dicen que el arco es el puesto más ingrato.