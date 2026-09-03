El Toro se ganó los aplausos en todo el fútbol chileno por su gesto con los pequeños, quienes pidieron conocer al ídolo mediante un video.

Fernando Zampedri es nuevamente el goleador del fútbol chileno y de la U Católica. El Toro lleva 22 tantos este año y fuera de la cancha también saca aplausos, tras un viral video de pequeños hinchas cruzados.

“Mi mamá dice que si llegamos a más de mil likes y Zampedri comenta en este video, nos llevará al Claro Arena, para ver al Toro jugar”, dice el mayor de los hermanos bailarines, en un desafío publicado por la madre de ellos en Instagram.

El video posteado por Paloma Villar Alvarez rápidamente dio la vuelta en redes sociales, entre periodistas y el mundo del fútbol. La primera en avisar un final feliz fue Fer Benavidez, esposa del Toro, quien avisó diciendo: “Mamá, llévalos, próx comentario el del toro”.

Zampedri se gana el corazón de todo Chile

Fernando Zampedri salió al paso tras el video de los tres pequeños fanáticos de U Católica y les cumplió el sueño. El Toro sacó aplausos en una publicación que tuvo más de 14 mil likes,

El Toro mostró que tiene tremendo corazón.

“Mamá, espero a esos 3 bailarines en el Claro Arena… Me faltó decirles que son mis invitados al próximo partido en el Claro”, tecleó el goleador del fútbol chileno, quien se llenó de “likes” por su gesto.

La madre de los pequeños, chocha, publicó historias mostrando la hazaña de haber conseguido que el Toro comentara su publicación. Ahora queda cobrarle la palabra y cumplirle el sueño a sus hijos para conocer al ídolo cruzado.

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U Católica jugará este sábado 5 de septiembre como visita ante Everton. Tras eso, visitará a Palestino el 12 del mismo mes y el siguiente duelo en el Claro Arena será en Copa Chile. Ahí recibirán a Unión La Calera, el 26 de septiembre.

El video: