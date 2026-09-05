Pronósticos Valencia vs Barcelona: el campeón busca extender su invicto en el arranque de LaLiga

A continuación, los pronósticos de Valencia vs FC Barcelona. Analizamos las mejores cuotas y apuestas para el partido de la fecha 4 de LaLiga.

Revisa los mejores pronósticos de Valencia vs Barcelona. El campeón visita Mestalla en un duelo que se anticipa con un claro dominio visitante y potencial de goles.

El FC Barcelona, vigente monarca de LaLiga, se enfrenta al Valencia en el partido correspondiente a la cuarta jornada del torneo español. El choque está programado para este domingo 6 de septiembre a las 10:15 horas (hora de Chile).

Nuestros picks Pronósticos: Valencia vs Barcelona Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Barcelona Barcelona atraviesa un gran momento ofensivo y enfrenta a un Valencia de bajo rendimiento. Además, el último triunfo local ocurrió con los catalanes ya campeones y sin objetivos en juego. bet365 1.25 Pronóstico Anota en cualquier momento: Raphinha Raphinha comenzó la temporada con cinco goles en tres partidos y es la principal referencia ofensiva del Barcelona. Además, suma casi la mitad de los 12 tantos del equipo. bet365 1.83 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Valencia vs Barcelona

Barcelona ha ganado sus tres primeros partidos de LaLiga , anotando un impresionante total de 12 goles.

ha ganado sus tres primeros partidos de , anotando un impresionante total de 12 goles. Valencia solo ha logrado marcar en uno de sus tres encuentros iniciales en la competencia, evidenciando problemas en ataque.

solo ha logrado marcar en uno de sus tres encuentros iniciales en la competencia, evidenciando problemas en ataque. Raphinha es el máximo goleador de LaLiga, con cinco tantos en apenas tres partidos disputados.

es el máximo goleador de LaLiga, con cinco tantos en apenas tres partidos disputados. El Barça ha cubierto un hándicap asiático de -1.5 en tres de sus últimos cuatro enfrentamientos directos contra el Valencia.

Cuotas 1X2 Cuotas: Valencia vs Barcelona Cuotas ofrecidas por bet365 Valencia 7.00 bet365 Empate 5.50 bet365 Barcelona 1.25 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Valencia vs Barcelona

El inicio de temporada ha sido completamente opuesto para ambos equipos. Por un lado, el Barcelona de Hansi Flick ha demostrado por qué es el campeón, con un registro perfecto de tres victorias en tres partidos y un promedio de cuatro goles por encuentro. Su dominio se refleja en las estadísticas, donde lideran la liga en xG (goles esperados) con 11.65, confirmando que sus abultadas victorias no son casualidad.

Por otro lado, el Valencia se encuentra en la parte baja de la tabla con solo un punto. El equipo dirigido por Carlos Corberán ha mostrado serias debilidades defensivas, concediendo goles con facilidad, y una preocupante falta de eficacia en ataque. La larga lista de lesionados, incluyendo a su único goleador hasta ahora, Sadiq, agrava la situación antes de recibir a un rival en estado de gracia.

Nuestra apuesta segura: Barcelona gana el partido

La opción más lógica para este encuentro es la victoria del Barcelona. El equipo blaugrana ha sido una máquina ofensiva en el arranque de la temporada y enfrenta a un Valencia que ha mostrado muy poco. Aunque los locales ganaron el último duelo en Mestalla, fue en la jornada final de la temporada pasada, cuando el Barça ya se había coronado campeón y no tenía nada en juego.

La superioridad del plantel catalán, sumada a su increíble estado de forma, hace que la cuota por su victoria sea una base sólida para cualquier apuesta. Es el resultado más probable dadas las circunstancias actuales de ambos clubes.

Apuesta 1 | Valencia vs Barcelona – Resultado final: Barcelona – 1.25 en bet365

Apuesta de valor: Raphinha anota en cualquier momento

Aquí es donde encontramos una oportunidad con mayor retorno. Raphinha ha comenzado la temporada de manera espectacular, anotando cinco goles en tres partidos y posicionándose como el máximo artillero de LaLiga. Jugando como falso nueve bajo las órdenes de Flick, el brasileño se ha convertido en la principal referencia ofensiva del equipo.

Considerando que el Barcelona ha marcado 12 goles y que Raphinha es responsable de casi la mitad de ellos, una cuota de 1.83 por su gol ofrece un valor excelente. Su racha y el mal momento defensivo del Valencia hacen muy factible que vuelva a celebrar.

Apuesta 2 | Valencia vs Barcelona – Anota en cualquier momento: Raphinha – 1.83 en bet365

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Alineaciones probables en Valencia vs Barcelona

Valencia: Dimitrievski, Rioja, Martínez, Diakhaby, Tárrega, Vázquez, Pepelu, Ugrinic, Sato, Guerra, Duro.

Dimitrievski, Rioja, Martínez, Diakhaby, Tárrega, Vázquez, Pepelu, Ugrinic, Sato, Guerra, Duro. Barcelona: García, Espart, Cubarsí, Christensen, Koundé, Pedri, Bernal, Gordon, Olmo, Yamal, Raphinha.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Valencia vs Barcelona

¿Quién es el favorito en el pronóstico Valencia vs Barcelona?

El FC Barcelona es el claro favorito para ganar el partido, basado en su racha perfecta de victorias, su poder ofensivo y el mal comienzo de temporada del Valencia.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará en el Estadio de Mestalla el domingo 6 de septiembre a las 10:15 horas (hora de Chile). La transmisión en Chile dependerá de los licenciatarios locales de LaLiga.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de 1.83 para que Raphinha anote en cualquier momento representa el mejor valor, considerando su excepcional estado de forma como goleador del campeonato.

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