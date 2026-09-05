Desde el Vélez Sarsfield de Claudio Baeza y Diego Valdés afirman que los xeneizes violaron la norma de jugadores extranjeros en cancha y presentarán denuncia en la AFA.

Un escándalo de proporciones es el que sacude por estas horas a Boca Juniors, a raíz de una denuncia que podría derivar en su descalificación de la Copa Argentina 2026, por un “error reglamentario” que involucra al chileno Carlos Palacios.

Según denuncia Vélez Sarsfield, equipo que perdió por penales en Córdoba ante los xeneizes, sus rivales cometieron alineación indebida de futbolistas extranjeros, y por ello, presentarán un recurso ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para pedir los puntos y clasificación a la próxima ronda.

El tema es que Palacios fue uno de los seis jugadores no argentinos que puso Boca en cancha durante el encuentro con el Fortín, pues además estaban los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa, el uruguayo Leandro Lozano, el paraguayo Ángel Romero y el ecuatoriano Enner Valencia.

¿Por qué Vélez denuncia al Boca de Palacios?

La normativa que tiene la AFA sobre los foráneos dista mucho de la que actualmente rige en el país, donde sólo se permite seis en planilla con cinco en cancha. Al otro lado de la Cordillera, existen dos aspectos claves que explican lo que pasó.

El primero es que si bien en Argentina se autorizan seis extranjeros por plantel, al menos dos de ellos “deben acreditar un mínimo de 10 convocatorias en sus respectivas selecciones nacionales“. El segundo es que en la planilla oficial de cada juego, sólo se permiten cinco por equipo.

Ante este panorama, Boca incurrió en un yerro reglamentario, pero destacan que Ángel Romero estuvo en la banca, por lo tanto no habría tal y en caso de sanción sería sólo económica. Mientras en Vélez afirman que la sola presencia de seis, viola la normativa. Todo está por verse.

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En síntesis