Bam Bam Zamorano fue enfático en señalar que "lamentablemente no vamos a tener la posibilidad de poder tener en nuestra selección".

La selección chilena sigue huérfana de entrenador. Nicolás Córdova es quien se hace cargo en el interinato más largo de la historia, a la espera de que se decida al próximo estratega tras las elecciones de noviembre en la ANFP.

Manuel Pellegrini es uno de los nombres que más le interesa contratar a Felipe Correa, el gerente de selecciones, aunque el propio Ingeniero ha sido claro en que no tiene ningún acuerdo para asumir a la Roja.

Quien se metió al baile a opinar es Iván Zamorano y dejó frases que dan prácticamente por descartada la posibilidad de que el Ingeniero tome el timón del fútbol nacional.

“Manuel con la selección… hace rato lo vengo diciendo, es un capítulo cerrado“, fue la primera respuesta bastante tajante de Bam Bam en diálogo con Radio ADN.

Pellegrini sigue siendo el DT de Betis

Zamorano descarta a Pellegrini para la selección chilena

Es llamativo como Zamorano habla de que hay cero posibilidad de que Pellegrini pueda llegar a la Roja, aunque sea en algunos meses más.

“Es el técnico más exitoso que hemos tenido en la historia y que lamentablemente no vamos a tener la posibilidad de poder tener en nuestra selección“, confesó el ex Real Madrid.

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Luego Bam Bam fue enfático en señalar que Pellegrini se encuentra en otra sintonía. “Está enfocado en lo que es el Betis, el trabajo día a día que a él le gusta”, detalla.

Finalmente, aplaude todo lo que continúa realizando como DT. “Pero sigue demostrando que deja una huella, un legado en los equipos que estuvo y lo que hace en el Betis es fantástico”, cerró.