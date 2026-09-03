La cadena de gimnasios realizará la primera edición de Smart Fit Run 2026 en Santiago.

El running sigue ganando terreno en Chile y ahora sumará un nuevo evento a su calendario. Smart Fit anunció Smart Fit Run 2026, la primera carrera organizada por la cadena de gimnasios que busca a corredores y a quienes comienzan en esta disciplina.

La cita es el domingo 13 de diciembre, con distancias de 3K, 5K y 10K. La salida y llegada estarán ubicadas en el Parque Deportivo Estadio Nacional, mientras que la largada será a las 8:30 horas.

Para su primera edición habrá 6.000 cupos, distribuidos entre las tres categorías.

¿Cuánto cuestan las inscripciones para Smart Fit Run 2026?

La organización ofrecerá dos alternativas. El kit básico, que incluye polera oficial, saco y medalla, tendrá un precio de $18.000 para alumnos de Smart Fit y $23.000 para público general.

En tanto, el kit premium, que agrega jockey y toalla, costará $25.000 para alumnos y $30.000 para público general. Los cupos serán limitados según cada distancia.

Además, los participantes deberán retirar sus kits durante la Expo Smart, que se desarrollará el viernes 11 y sábado 12 de diciembre con diferentes actividades y experiencias.

“No hay que ser runner para ser parte de esto”, explicó Cristián Deppe, Country Manager de Smart Fit en Chile, destacando que el objetivo es trasladar la comunidad creada en los gimnasios hacia un evento abierto en la ciudad.

La propuesta tampoco terminará al cruzar la meta. El circuito contará con música en vivo, batucadas y activaciones, mientras que después de la carrera habrá gastronomía, distintas experiencias y un concierto de cierre.

Los detalles de inscripción y las experiencias del evento estarán disponibles en los canales oficiales de Smart Fit e ingresando en su web oficial, www.smartfitrun.cl.

Precisamente, una de las grandes sorpresas todavía está pendiente: Smart Fit confirmó que el evento cerrará con un artista de convocatoria masiva, cuyo nombre será anunciado durante las próximas semanas.

En resumen…