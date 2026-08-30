“Las mujeres están inspirando al mundo”: El mensaje de Joan Benoit a las corredoras Chilenas antes del medio maratón de mujeres

A horas de participar en la carrera, la primera campeona olímpica de maratón compartió en Santiago las experiencias que marcaron su trayectoria y reflexionó sobre la evolución del running, la importancia de seguir desafiándose y lo que todavía la motiva a correr.

A pocas horas de que miles de corredoras tomen las calles de Santiago para participar en el Itaú Medio Maratón de Mujeres, Joan Benoit Samuelson, una de las figuras más importantes de la historia del running, compartió su experiencia y trayectoria en un conversatorio realizado este sábado en el Teatro Mori.

La atleta estadounidense, invitada por Nike a Chile, conversó sobre los momentos que marcaron su carrera, los cambios que ha vivido el running a lo largo de las últimas décadas y las razones que, a sus 69 años, la siguen llevando a ponerse las zapatillas y salir a correr.

“Hoy en día, muchas mujeres corren y encuentran alegría y paz interior, autoestima y ganas de esforzarse. Eso es lo que más me importa. Pensar que he formado parte del camino de las mujeres en el deporte. Que el deporte ha dado a tantas mujeres, en todo el mundo, la oportunidad de ser ellas mismas y hacer lo que les dicta el corazón. Creo que todas nos sentimos mejor con nosotros mismos gracias al running”.

La conversación permitió también mirar hacia atrás a una trayectoria que ayudó a cambiar la historia del deporte. En 1984, Benoit se convirtió en la primera mujer en ganar una maratón olímpica, al conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles con un tiempo de 2:24:52.

Su historia, sin embargo, había comenzado a marcar el running varios años antes. Ganó el Maratón de Boston en 1979 y 1983 —en esta última ocasión estableciendo entonces una nueva mejor marca mundial con 2:22:43— y posteriormente se impuso en el Maratón de Chicago de 1985, donde registró 2:21:21, la mejor marca de su carrera.

Durante el encuentro en Santiago, Benoit también reflexionó sobre cuánto ha cambiado el deporte desde aquellos años y sobre las oportunidades que hoy encuentran las nuevas generaciones de corredoras.

“Es un buen sueño hecho realidad, porque cuando empecé a correr, había muy pocas carreras, donde solo había hombres y muy pocas mujeres. Pero el deporte femenino ha roto barreras, en el fútbol, básquetbol, tenis, atletismo y hockey. Las mujeres lo están haciendo, están inspirando al mundo”.

Una historia que sigue escribiéndose

Más de cuatro décadas después de su histórica victoria olímpica, Benoit continúa corriendo y compitiendo. En 2024, a los 66 años, completó el Maratón de Tokio y alcanzó un nuevo hito personal al finalizar los seis World Marathon Majors.

Esa vigencia fue también parte de la conversación en Chile: más allá de los récords y las medallas, la estadounidense habló sobre cómo ha evolucionado su propia relación con el deporte y sobre la importancia de adaptar los objetivos a cada etapa de la vida.

El encuentro también contó con la participación de Francisca Aguirre, CEO y directora estratégica de Prokart, productora del Medio Maratón de Mujeres, con quien Benoit conversó sobre la evolución del running femenino a lo largo de los años.

“Empezamos esto en 2007 con la maratón y las mujeres tenían poca participación; no eran muchas como ahora. Ha sido un largo camino para involucrarlas en el running. Empezaron a entrenar, pero ha tomado muchos años y, en 2024, en el Maratón de Santiago, por primera vez las mujeres superaron en número a los hombres en los 10K. Eso fue muy importante para nosotros y una señal de que había algo que teníamos que hacer: construir esta nueva comunidad y darles un lugar y una experiencia especial para alentarlas.”

De la conversación a las calles de Santiago

Este domingo, Benoit volverá a hacer lo que ha hecho durante gran parte de su vida: correr. La campeona olímpica participará en los 7K del Itaú Medio Maratón de Mujeres, compartiendo el recorrido con miles de corredoras.

Su presencia se da en un momento de fuerte crecimiento de la comunidad runner y permite conectar distintas generaciones alrededor de un mismo deporte: desde una atleta que abrió camino en una época en la que la maratón femenina todavía luchaba por tener un espacio en los grandes escenarios, hasta quienes hoy encuentran en el running una forma de competir, superarse y formar comunidad.

Antes de ponerse en la línea de partida, Benoit dejó un último mensaje para quienes correrán este domingo:

“Corre tu propia carrera. No puedes correr la carrera de nadie más. Puedes ir a la línea de partida con amigas y compañeras de equipo y disfrutar del comienzo, pero cuando suene el disparo, encuentra tu espacio y corre tu propia carrera. Eso es lo importante, encontrar tu propio espacio”.