El entrenador de Universidad de Concepción reveló el plan de juego que armó para vencer al equipo adiestrado por Fernando Gago. "Dejé mi idea de lado y vi la realidad", lanzó el DT del Campanil.

Cristian Nona Muñoz tuvo que dejar a un lado su sistema ideal y encaminó una propuesta que le sirvió para vulnerar a la U de Chile en la fecha 21 de la Liga de Primera 2026. Universidad de Concepción venció por 2-1 a los azules en el estadio Ester Roa Rebolledo.

En ese contexto, el DT del Campanil reconoció cuál fue la receta que elaboró para jugar ante el equipo adiestrado por Fernando Gago. “Tomé la decisión de jugar con línea de tres defensas después de Everton, que lo hicimos muy bien”, reconoció Muñoz.

“Trabajamos esta semana con Moisés (González) y (David) Retamal, que han jugado de central y lateral. Por eso decidimos jugar así en el partido: para meter arriba a Rogelio (Funes Mori) con Cecilio (Waterman), delanteros de jerarquía que cuesta aguantar y neutralizar”, agregó el exentrenador de Palestino, Santiago Morning y A.C. Barnechea.

Nicolás Ramírez intenta marcar a Rogelio Funes Mori. (Marco Vázquez/Photosport).

Muñoz también contó un aspecto clave en la preparación del encuentro. “Entendimos que el partido estaba por dentro. Optamos por emparejar el sistema por dentro y liberar a los centrales para conducir, entrar en presión y persecución desde afuera”, sostuvo el entrenador.

Cristian Muñoz tuvo un motivo grande de felicidad tras vencer al Romántico Viajero con el Campanil. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Siempre estuvo tomado Charles (Aránguiz) y el mediocampo. El plan de juego funcionó a la perfección”, manifestó La Nona, quien consideró la lucha en la zona media como el aspecto trascendental para imponerse en el duelo ante Universidad de Chile.

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La Nona Muñoz admite un cambio clave para vencer a la U de Chile

Cristian Nona Muñoz sabe que en el fútbol no siempre se hace lo ideal y a veces hay que pelear con lo que hay a mano, como hizo Universidad de Concepción en la victoria frente a la U de Chile. “La línea de 3, con Toño (Antonio Díaz) que había jugado de extremo”, explicó el DT del Campanil.

“Lo pusimos de lateral volante y lo hizo extraordinario. Hemos encajado las piezas e ido dejando la idea de lado. Vimos la realidad”, reconoció el estratego de 43 años sobre el exjugador de O’Higgins, quien llegó al Campanil precisamente desde el Romántico Viajero.

Moisés González marca a Eduardo Vargas en la victoria del Campanil frente al Bulla. (Eduardo Fortes/Photosport).

Una idea de tres zagueros que seguramente seguirá. “Este equipo se maneja muy bien con el sistema de tres defensores. Hay que seguirlo trabajando”, sentenció Cristian Muñoz, quien debe seguir adelante en esta alza que ha detectado en el Campanil, que ahora debe ponerse al día frente a Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

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