El Tano solidarizó con su colega de Universidad de Chile por la calidad del césped del reducto que albergó una nueva derrota azul en la Liga de Primera y que en la fecha siguiente recibirá a Colo Colo.

Fernando Ortiz estuvo atento a la nueva derrota que su tocayo Gago sufrió al mando de la U de Chile, pues quería ver la calidad del césped en el estadio Ester Roa Rebolledo. En aquel reducto, los azules cayeron por 2-1 frente a la Universidad de Concepción.

Y será la misma sede que tendrá el duelo que Colo Colo deberá afrontar ante Huachipato en la fecha 22 de la Liga de Primera 2026. Por lo mismo, el Tano ya tiene los ojos puestos en el equipo adiestrado por Jaime García, que vencía parcialmente a Coquimbo Unido cuando aquel partido se suspendió.

“Estamos enfocados en Huachipato y no hay otra realidad”, manifestó el DT de los albos luego de la paliza que le propinaron al Audax Italiano en el estadio Monumental. En ese contexto, tuvo dichos que sirvieron como una especie de respaldo para Gago.

El fraterno abrazo que Tano Ortiz y Gago se dieron en la antesala del Superclásico 200. (Captura TNT Sports).

Y se lanzó contra el pasto de Collao. “El estado del campo de juego en Concepción está muy malo. Lo vimos hoy (domingo) con el partido. Sería importante tomar decisiones para jugar un buen juego”, aseguró el estratego del Cacique, cómodo y exclusivo líder de la tabla de posiciones.

En esa intervención del improvisado arquero Waterman se nota algo del mal pasto. (Eduardo Fortes/Photosport).

“No porque nosotros vayamos allá, también por los equipos que fueron hoy. Realmente no se puede jugar ahí”, aseguró Ortiz respecto al duelo que el Romántico Viajero disputó frente al Campanil. Vale destacar que Deportes Concepción también juega sus partidos de local en ese recinto.

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Ortiz solidariza con Gago tras la derrota azul en el Ester Roa: “Es lamentable que…”

El Tano Ortiz dio a entender que el equipo de Fernando Gago, Universidad de Chile, no tenía manera de desplegar un gran nivel en el césped del Ester Roa Rebolledo. Aunque eso también corre para Universidad de Concepción, que sí encontró la fórmula de ponerse 2-0.

E incluso, de aguantar con Cecilio Waterman en la portería tras el descuento de Matías Zaldivia. “Es lamentable que nos exijan jugar de buena manera si el campo de juego no está en las condiciones adecuadas”, sentenció el estratego de Colo Colo.

Fernando Ortiz sabe que el Cacique no se encontrará una buena cancha en la visita al Huachi. (Felipe Zanca/Photosport).

De todas maneras, en el caso de que Huachipato fuera local en el estadio CAP, la situación sería similar. O quizá peor: luego del polémico amistoso que Chile le ganó a Uruguay en rugby, el césped del estadio acerero quedó muy dañado y habrá que realizarle trabajos para recuperarlo.

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