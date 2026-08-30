Los capitanes de Cóndores y Teros protagonizaron bochornosos incidentes en Talcahuano que generaron reacción en la prensa internacional.

Una auténtica vergüenza fue la que se vivió en el Estadio Huachipato de Talcahuano, donde se enfrentaron las selecciones de Chile y Uruguay en el comienzo del Americas Rugby Championship, cuadrangular donde también compiten Argentina y Paraguay.

En el sur de nuestro país se vieron las caras Cóndores y Teros, como se les conoce a ambos combinados, con victoria para la escuadra nacional por 33-12, pero aquel resultado quedó en el olvido, luego de el vergonzoso incidente que protagonizaron ambos equipos.

Al minuto 52 del duelo en Talcahuano, los respectivos capitanes de Chile y Uruguay, Clemente Saavedra y Lucas Bianchi se fueron a las manos luego de un cobro que derivó en una expulsión para la visita, que provocó serios enfrentamientos entre rugbiers de los dos países.

Tras la acción que no llegó a más allá de agarrones y manotazos, el árbitro cortó por lo sano y decidió mostrar la tarjeta roja a ambos jugadores, calmándose los ánimos hasta el pitazo final con la victoria final de los Cóndores.

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Prensa internacional reacciona a pelea entre Chile y Uruguay

Como era esperable, múltiples medios en Sudamérica se refirieron a este incidente con todo tipo de calificativos. La cadena argentina TyC Sports escribió “brutal batalla campal” ante el hecho y no dudo en decir que fue “un escándalo“.

Por su parte, el diario trasandino Olé escribió que “un picante partido de rugby terminó de la peor manera en Chile“, para luego comentar sobre la “tremenda pelea entre los jugadores de ambos equipos que terminó con los dos capitanes expulsados”.

Finalmente, el diario uruguayo El País publicó sobre este incidente que hubo “piñas, expulsiones y dura lesión“, y añadió que “se armó una batahola en la que varios jugadores se tomaron a golpes de puño”, puntualizando que se vivió un “lamentable episodio“.

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En síntesis