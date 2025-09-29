Los Cóndores hicieron historia este fin de semana. La selección chilena de rugby venció a Samoa en Viña del Mar y clasificó a su segundo mundial consecutivo.

El triunfo ante los oceánicos no solo impacta en el deporte chileno, porque el cuadro conducido por Pablo Lemoine asegura presencia tras debutar en el Mundial de Francia, sino que ahora también será en Australia.

También tuvo consecuencias inesperadas por parte de World Rugby, que este lunes publicó la nueva actualización del escalafón mundial, con extraordinarias noticias para Chile.

Los Cóndores suman una nueva y extraordinaria noticia tras ganar a Samoa

El triunfo chileno ante los oceánicos a tablero vuelto en el estadio Sausalito no solo rompió marcas que superan al fútbol, a equipos como Universidad Católica o Everton.

La clasificación de Los Cóndores al Mundial de Rugby 2027 trae por consecuencia una subida histórica para el equipo en el ranking de World Rugby, y que lo posiciona de gran manera para el futuro.

De hecho, la actualización de este 29 de septiembre da cuenta que Chile subió al puesto 17, la mejor clasificación de la historia hasta ahora, pero también marca un hito relevante.

La victoria ante Samoa en Viña del Mar hace soñar a los Cóndores. Foto: Photosport.

¿Por qué? La victoria ante Samoa lo hizo pasar del Bombo 4 al Bombo 3, antes de la próxima ventana de juego de noviembre, para el sorteo de la Copa del Mundo.

Por ahora, los nacionales compartirían sitial con Japón, España, Estados Unidos y Tonga, a la espera de si los oceánicos clasifican en el último repechaje. Además, el lugar 17 los asegura como los segundos mejores latinoamericanos

Un apetito que se abre para Los Cóndores tras la victoria. “Nuestro objetivo es seguir creciendo y meternos en el Top 15 del mundo. Para eso necesitamos partidos oficiales contra rivales de nivel y recursos que nos permitan competir en noviembre y en las próximas ventanas internacionales”, dijo Pablo Lemoine a ESPN.

