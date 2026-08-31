Tras golear al Audax: las tres positivas noticias que recibe Fernando Ortiz en Colo Colo

El DT del Cacique estiró a 16 puntos la distancia con Universidad de Chile y piezas fundamentales zafaron de grave lesión.

Colo Colo sigue firme en la parte alta de la Liga de Primera. El elenco de Fernando Ortiz ahora goleó por 5-1 a Audax Italiano y se mantiene como único puntero del campeonato nacional.

Con goles de Lautaro Pastrán, y los dobletes de Leandro Hernández y Javier Correa, los albos sumaron tres puntos de oro en el Estadio Monumental y se acercan al anhelado sueño de la estrella 35.

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Pero a pesar del resultado, y la amplia distancia con Universidad de Chile, Fernando Ortiz sigue mentalizado en ir partido por partido y no da por asegurado nada.

“No es algo que tenga presente, pero sigo siendo el mismo desde que pisé este gran club. Ni era vendehumo cuando perdía y saludaba a todo el mundo ni soy vendehumo ahora”, recalcó post partido.

Las tres positivas noticias que recibió Fernando Ortiz

Pero en Colo Colo no hay tiempo para relajarse. Por lo mismo, este lunes se decidió analizar a fondo a tres jugadores claves que alertaron por posible lesión.

El primer caso fue Maximiliano Romero que sufrió una torsión en su rodilla derecha en el partido por Copa Chile ante Unión Española. En un principio se dijo que podía ser ligamentos, pero finalmente se descartó. Incluso este lunes realizó una práctica y finalmente recibió el visto bueno para volver a jugar.

Jonathan Villagra evoluciona favorablemente y podría volver antes de lo imaginado. Foto: Photosport

A esto, se sumó que Jonathan Villagra y Joaquín Sosa se realizaron los exámenes de rigor tras las lesiones que acusaron ante los tanos. El central ex Unión Española sufrió una fea torsión y se pensó lo peor por su reacción en cancha.

Sin embargo, este lunes apareció en la Clínica MEDS sin problemas físicos y a la espera del parte definitivo. “Todo bien. Estoy mejor de la rodilla. Amanecí mejor. Me asusté y caí mal, pero por suerte ya pasó. Ahora hay que esperar que todo salga bien”, recalcó a Cacique Pasión.

Por su parte Sosa tuvo una molestia en el pie izquierdo y esto lo sacó en e segundo tiempo. “Tengo una dolencia en el talón. Molesta un poco. Ahora vamos a ver qué pasa”, complementó.

Lo llamativo es que ambos se desplazaron sin mayores complicaciones. Por lo que no sería algo de gravedad. El tema ahora es si Fernando Ortiz decidirá arriesgar a estas tres figuras pensado que el próximo partido será ante Huachipato en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Una cancha que asoma más que difícil y que ya lo sufrió la U de Chileno estado del césped.