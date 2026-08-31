El Tano especificó una vez más que no le gusta referirse a casos puntuales, pero sí lo hizo en el caso del "10", autor de un gol albo ante Audax Italiano.

Así como Fernando Ortiz encontró la receta para tener a Colo Colo como exclusivo y cómodo líder en la Liga de Primera 2026, también la halló para introducir en el equipo a Lautaro Pastrán sin resentir el rendimiento. Más bien, todo lo contrario.

Desde la entrada del “10” al equipo titular tras superar una lesión en la rodilla y ponerse a punto nuevamente, el Cacique encadenó buenas actuaciones: Pastrán fue importante en la victoria sobre Universidad de Chile en el Superclásico. Y dejó su huella en la fecha siguiente contra Audax Italiano.

Sin ir más lejos, el jugador que llegó a préstamo desde Belgrano de Córdoba anotó el segundo tanto del 5-1 que los albos firmaron ante los Tanos. Aprovechó una buena acción de Javier Correa, la figura de la jornada. Y luego de estrellar su primer remate en Enzo Ferrario, marcó en el segundo intento.

Lautaro Pastrán y el gol que le marcó al Audax Italiano. (Felipe Zanca/Photosport).

De hecho, Ortiz fue consultado directamente por el alza de Pastrán en el Cacique. “No me gusta hablar de jugadores particulares, somos un equipo. Y es algo para rescatar”, introdujo el entrenador del Eterno Campeón en la sala de prensa del estadio Monumental.

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Tano Ortiz elogia a Pastrán por su momento en Colo Colo

Fernando Ortiz siempre dice que no le gusta profundizar sobre casos particulares en Colo Colo, sí lo hizo para abordar el presente de Lautaro Pastrán. Dio los aspectos claves de la mejora en el nivel del exjugador de Liga Deportiva Universitaria de Quito.

“Competencia. Lautaro no tuvo el inicio que él quería y sabía que si no apretaba las tuercas, no iba a jugar. Él mismo lo dice”, reconoció el estratego del Cacique, que ahora debe afrontar el duelo como visitante vs Huachipato en el estadio Ester Roa Rebolledo.

Lautaro Pastrán en acción ante Charles Aránguiz en el Superclásico. (Andrés Piña/Photosport).

Y sentenció con una frase corta, pero elocuente. “Al tener esa chance de exigirse más ahí está el resultado”, cerró Ortiz, quien sabe que el equipo está cerca de obtener el título en la Liga de Primera. Pero a pesar de los 16 puntos de ventaja, no da nada por sentado.

Fernando Ortiz tuvo varios motivos para sonreír en el triunfo ante Audax Italiano. (Felipe Zanca/Photosport).

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Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo llegó a 52 puntos y ya son 16 las unidades que tiene de ventaja en la tabla de posiciones sobre su escolta, Universidad de Chile.