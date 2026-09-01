Un recordado goleador del fútbol chileno cuenta a RedGol su nueva vida lejos de los pastos. De paso analiza el panorama de la selección y el próximo DT, siendo lapidario con el Ingeniero.

Protagonista del “Partido del Siglo” en O’Higgins (caída 5-4 ante la U) y campeón con Cobreloa en el Estadio Monumental (2003), el nombre de Jaime González es sinónimo de gol en el fútbol chileno. El ex delantero hoy tiene 49 años y junto a RedGol repasa sus hazañas.

Oriundo de El Quisco, el ariete que también defendió a Colo Colo cuenta que la gente lo sigue recordando por esos dos partidos, vestido de celeste y naranja. Además, hoy luce tranquilo en el aspecto económico, trabajando en su zona.

“Siempre me rodeé de personas que me iban contando cómo era después del fútbol. Hoy tengo estos lugares donde la gente viene a veranear y descansar. También tengo algunas propiedades que hay en otro lado”, explica.

Jaime González, el recuerdo de Nelson Acosta y O’Higgins

Jaime González se confiesa amigo personal de Nelson Acosta, a quien conoció en Cobreloa y tuvo de DT en la selección chilena cuando fue citado. El nacido en la cantera de O’Higgins repasa sus mejores anécdotas en el fútbol, recordando al querido DT.

Así luce actualmente Jaime González

“Con Nelson Acosta teníamos una amistad. Un día me trató mal, nos pusimos a discutir, jajajá. Bueno, él discutía con los jugadores, pero era muy amigo. De repente me llamaba el día domingo y me decía: ‘Vamos a pescar, vamos a comer un asado’. Un tipo cariñoso”, relata.

El delantero también repasa su paso por el Bari de Italia, club que defendió entre 2000 y 2001, aunque sin buenos recuerdos. “Yo igual era un chico más o menos joven y me costó acostumbrarme, la adaptación. Era un fútbol muy marcado, fuerte y de fricción”, explica.

Jaime González (al medio) / Foto: cedida.

Junto con valorar lo logrado por O’Higgins ante Boca Juniors, en Copa Sudamerica, González dice que hay más historias por contar. Ahí apunta a que “la gente tiene mala memoria. O’Higgins estuvo en semifinales de Copa Libertadores, hubo partidos más importantes”.

Jaime González (segundo de izquierda a derecha, abajo)

¿Y la selección chilena?

El goleador que formó una dupla del terror con Mario Núñez en Rancagua la tiene clara sobre la selección. Su favorito no es un chileno y ahí confiesa que “a mí siempre me ha gustado el Tata Martino”.

“A Pellegrini no sé, no lo veo. Ya esa venta de humo está hace como 20 años, es la misma de siempre. No sé si Pellegrini lo hace para arreglar sus contratos en el extranjero, pero nunca lo he visto así como con intenciones de venir”, critica.

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Volviendo a repasar al Ingeniero y su tardanza para dirigir a Chile, Jaime González dice que “la verdad que lo hacen como para negociar sus contratos en extranjero. Cada vez que se está finalizando su contrato, siempre suena la selección y arregla de nuevo en el club”.