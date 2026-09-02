Este retirado atacante, quien hoy tiene 46 años y juega en el equipo senior del club donde debutó como profesional, le contó a RedGol parte de su vida actual y reconoció con hidalguía el arrepentimiento por una mala decisión de irse del fútbol chileno.

A mediados de 2006, este delantero tuvo su llegada a Chile, donde tuvo un desempeño muy llamativo en Cobreloa que logró cautivar a Universidad Católica. Le decían Mono, pero por su conducta en el cuadro naranja lo apodaron de otra manera. “Un periodista me preguntó si me molestaba y quedé así”, le contó a RedGol.

“Me pusieron Furia en Calama apenas llegué. Los primeros meses veían que me calentaba en los entrenamientos, que no me gustaba perder. Que me recalentaba en los reducidos”, reconoció Rodrigo Mannara desde Lanús, en el sur del gran Buenos Aires.

Desde ahí, Mannara contestó el llamado de Paulo Flores para hacer un repaso de la trayectoria que tuvo en el fútbol chileno. “Dejé muchos amigos allá. Me fue bastante bien en Cobreloa y en Puerto Montt. En la Católica no anduve tan bien, pero traté de hacer lo mejor”, revivió la Furia, quien hoy tiene 46 años y juega en el equipo senior de Lanús.

Rodrigo Mannara espera la marca de Nelson Cabrera en un duelo entre Cobreloa vs Colo Colo. (Andrés Piña | Photosport).

Bajo la tutela del fallecido Miguel Ángel Russo, este extremo debutó en la primera división con el cuadro granate. “Estoy extrañando el fútbol como loco, uno envejece. Alejado, me mantengo activo, pero en lo laboral nada que ver con eso”, contó.

Rodrigo Mannara es el goleador del equipo senior de Lanús. (Foto: Cedida).

¿En qué está actualmente?

Soy chofer de una distribuidora. Estoy bastante bien, todos me preguntan por qué no soy director técnico. Hice el curso. Me encanta y me habría gustado ser un gerente deportivo, buscar jugadores a un lado y elegir. Trabajar en un equipo como Cobreloa, me gustaría seguir trabajando. Pero es muy difícil el tema. Cualquiera opina de fútbol hoy.

¿Siempre fuiste delantero?

Siempre fui un exterior, como esos wings de antes. Por la banda derecha siempre. Tenía velocidad, aprovechaba eso de mitad de cancha hacia arriba. Después me reformé como un volante por afuera, como un 8 en un 4-4-2. Jugué bastante tiempo. Russo me hizo debutar en Lanús de volante por afuera.

¿Quién es tu ídolo en el fútbol?

Por mi época, siempre fue Diego Maradona. Y después, Lionel Messi, que para mí es el mejor jugador de todos los tiempos. Eran distintas épocas. Pero si me dices números y premios, Messi es terrible. Pero yo, que mucho no lo vi al Diego en partidos. Lo que hizo Messi en un campo de juego nadie lo puede superar. El último Mundial lo jugó con 39 años, fue figura. Tuvo la mala suerte de perder la final, pero fue superlativo lo que hizo. Anormal. Cada uno elige.

Para Mannara, Messi es el mejor jugador de la historia. (Richard Heathcote/Getty Images).

¿Con quién te identificaste de los entrenadores que tuviste?

Miguel Russo me dio la chance de debutar en primera. Después me cedió a préstamo a Arsenal, me dijo que quería que tuviera continuidad. Fui a la Nacional B. Y el que me dio confianza y continuidad en primera división fue Carlos Aimar, el Cai.

¿Y en Chile?

El Fantasma Figueroa fue muy bueno, no sabes todas las peleas que tuvimos. Me marcó, me tuvo confianza y después me llevó a Católica. Con el diario del lunes, no me tendría que haber ido nunca de Cobreloa. Quería seguir ahí hasta el fin de mi carrera. Tenía la cabeza media abombada, la relación con los dirigentes no era buena, pero Cobreloa siempre estará en mi corazón. Me abrió las puertas y la mayor felicidad de mi vida estuvo en Chile.

Marco Antonio Figueroa junto a Leonel Mena y David Henríquez. Más a la derecha, está Rodrigo Mannara. (Andrés Piña | Photosport).

La Furia Mannara se arrepiente de dejar Chile tras jugar por Cobreloa y Católica

Rodrigo Mannara sabe que Cobreloa y Deportes Puerto Montt dejó mejores rendimientos que en Universidad Católica y asume abiertamente que fue una mala decisión salir de Chile. Tras su estadía en los Cruzados, La Furia emigró a Unión Santa Fe.

Así celebró Rodrigo Mannara uno de sus goles en Deportes Puerto Montt. (Photosport).

Es padre de cuatro hijos. “De distintas relaciones”, aclara Mannara desde su hogar. Y admite que su realidad económica no le permite vivir holgadamente. Aunque también asegura que “nunca pasé hambre”. Pero también sabe que haría muchas cosas de distinta manera.

Rodrigo Mannara celebra uno de los goles que marcó en la Católica. (Marcelo Hernández | Photosport).

¿Pudiste ahorrar gracias al fútbol?

No, la verdad que no. Compré mi casa en 2004. Una linda y grande. Hoy puede valer mucha plata, pero no invertí bien. Mi carrera fue desde 2001 hasta 2011 o 2012 fue espectacular. Después me rompí la rodilla. Todo fue de mayor a menor, siempre viviendo al día. No tuve alguien que me sepa manejar la plata. Cuando uno era chico y empieza a ganar plata, despilfarré. Muchos que jugaron conmigo ni siquiera compraron su casa, yo por suerte pude. Pero no manejé bien el tema económico, aunque tampoco fue que jugué 10 años en Europa.

¿Y te gustaría reinsertarte en el fútbol profesional?

Estoy activo en el fútbol, sigo jugando. Pero me gustaría mucho trabajar en Chile. Estudiar para ser gerente deportivo, buscar jugadores o ayudar a Cobreloa como ellos quieran.