En sus redes sociales, el cuadro salmonero se sumó a la principal tendencia que hay en plataformas durante la última semana. Y lo hizo en su particular estilo.

Un equipo que está siendo protagonista en la presente temporada del fútbol chileno, no sólo dentro de la cancha sino que ahora en las redes sociales, es Deportes Puerto Montt, que está en la pelea por un regreso a la máxima categoría.

Sin embargo, el cuadro salmonero no hizo noticia por su empate de visita con Santiago Wanderers el último fin de semana en Primera B, más bien lo fue porque en la última jornada se hizo viral en redes sociales por unirse a la mayor tendencia que hay en estos días.

En su cuenta de X, Puerto Montt escribió “Voy a la batalla de farmear aura“, para luego poner “el primer rival que me toca” y exhibir la imagen en primer plano del famoso chancho Lorenzo, un símbolo del club que está más vigente que nunca en el Estadio Chinquihue.

La publicación tuvo un efecto inmediato. Más de 19.8 mil visualizaciones en esta red social, más otros mil “me gusta” y algunos recordando mascotas extintas del club como “Salmonix“. Todo por estar atento a las tendencias de los últimos días.

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¿Cómo va Puerto Montt en Primera B?

Con 20 jornadas disputadas en la presente temporada de la Liga de Ascenso, el equipo que hoy dirige Emilio Mancilla se ubica en el sexto puesto de la Tabla de Posiciones con 31 puntos, a siete del líder Cobreloa y a cuatro del segundo, que es Wanderers.

Hoy Puerto Montt está en puestos de liguilla gracias a su campaña con nueve triunfos, cuatro empates y siete derrotas, con 22 goles a favor y 20 en contra. A ello se suma que clasificaron a los octavos de final en Copa Chile, tras quedar segundos en el Grupo H.

ver también El informe arbitral de los siete cambios de Deportes Puerto Montt: “No advertimos la anomalía”

¿Cuándo vuelve a jugar?

Por la jornada 22 en Primera B, el cuadro salmonero jugará en el Estadio Chinquihue ante Deportes Iquique, este sábado 22 de agosto desde las 15:00 horas.

Así están en la clasificación