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Primera B

Tabla de Primera B: San Luis de Humberto Suazo se mete al podio, Copiapó golea a Curicó

Los "canarios" vencieron de visita a Santa Cruz y están a tres del escolta Wanderers y seis del líder Cobreloa; mientras los atacameños mantiene viva su opción de meterse a la Liguilla.

Por Alfonso Zúñiga

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San Luis supera a Santa Cruz y escala al tercer puesto en Primera B.
© San Luis de QuillotaSan Luis supera a Santa Cruz y escala al tercer puesto en Primera B.

La jornada 21 de la Primera B acabó este lunes con tres encuentros donde hubo un claro ganador, y ese fue San Luis de Quillota. El equipo que dirige Humberto Suazo fue hasta el Estadio Joaquín Muñoz García y derrotó por 2-0 a Deportes Santa Cruz.

Gracias a los goles de Martín Carreño (43′) y Sebastián Parada (45+3′), los canarios saltaron hasta el tercer puesto de la Tabla de Posiciones con 32 puntos, alcanza a Magallanes y supera a Antofagasta, acercándose a tres unidades del escolta Santiago Wanderers y a seis del líder Cobreloa.

En paralelo, Deportes Copiapó hizo pesar su localía en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla y pasó por encima de Curicó Unido a quien venció por 4-0 mediante un doblete de Manuel López (7′, 14′), Lautaro Palacios (67′) y Nozomi Kimura (76′).

Gracias a esta victoria, el León de Atacama vuelve a estar en carrera por un lugar en la Liguilla por el segundo ascenso en Primera B, pues se ubica en el noveno puesto con 30 positivos y alcanza en esa zona a San Marcos de Arica, que lo supera sólo por diferencia de goles.

En el cierre de la fecha, Deportes Temuco y Recoleta igualaron por 1-1 en el Estadio Germán Becker. Brayams Viveros (24′) abrió la cuenta en la visita y el local empató con el autogol de Ignacio Lara (81′).

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Así se jugó la jornada 21 en Primera B

  • Rangers 2-3 Magallanes

1-0, 2′ Junior Arias (RAN); 1-1, 12′ Matías Fredes (MAG); 2-1, 23′ Junior Arias (RAN); 2-2, 88′ Milton Alegre (MAG); 2-3, 90+3′ Milton Alegre (MAG)

  • Unión Española 2-1 San Marcos de Arica

1-0, 2′ Autogol Cristóbal Guerra (UE); 1-1, 8′ Andrés Barboza (SMA); 2-1, 35′ Felipe Masrri (UE)

  • Santiago Wanderers 1-1 Deportes Puerto Montt

1-0, 33′ Matías Camarda (SW); 1-1, 57′ Richard Paredes (DPM)

  • Unión San Felipe 0-1 Cobreloa

0-1, 81′ Facundo Velazco (CLOA)

  • Deportes Iquique 1-1 Antofagasta

0-1, 55′ Matías Gallegos (CDA); 1-1, 90+10′ Thomas Jones (IQQ)

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones?

Programación de la fecha 22

VIERNES 21 DE AGOSTO

  • San Marcos de Arica vs. Rangers / 20:30 horas / Estadio Carlos Dittborn

SÁBADO 22 DE AGOSTO

  • Deportes Recoleta vs. Deportes Copiapó / 12:30 horas / Estadio Municipal “Leonel Sánchez”
  • Magallanes vs. Santa Cruz / 15:00 horas / Estadio Municipal de San Bernardo
  • Puerto Montt vs. Iquique / 15:00 horas / Estadio Chinquihue
  • Cobreloa vs. Unión Española / 17:30 horas / Estadio Zorros del Desierto de Calama

DOMINGO 23 DE AGOSTO

  • Antofagasta vs. Temuco / 17:00 horas / Estadio Regional Calvo y Bascuñán
  • Curicó Unido vs. Unión San Felipe / 19:30 horas / Estadio Bicentenario La Granja

LUNES 24 DE AGOSTO

  • San Luis de Quillota vs. Santiago Wanderers / 19:30 horas / Estadio Lucio Fariña
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