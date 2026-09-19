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Juegos Odesur

Team Chile va por batacazo: Las medallas que disputa este 19 de septiembre

El equipo nacional tendrá una importante jornada en los Juegos Suramericanos 2026. Las competencias parten desde las 8:00 horas.

Por Felipe Pavez Farías

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El equipo chileno de Voley busca nueva medalla de oro
© Team ChileEl equipo chileno de Voley busca nueva medalla de oro

Este sábado 19 de septiembre continúan los Juegos Suramericanos 2026. El Team Chile busca seguir agrandando el medallero y enfrenta importantes pruebas con el objetivo de sumar más presas doradas.

Hasta el minuto se contabilizan 18 medallas de oro donde el remo fue el deporte que más aportó con este tipo de conquistas. Las hermanas Abraham lideraron al equipo nacional, que se adueñó de las aguas transandinas.

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Lo dimos todo. Ganamos el medallero y es nuestro regalo para todo el país“, recalcó Melita, tras la gran campaña en el remo. En total, Chile sumó siete oros, cinco platas y un bronce.

Pero este sábado mientras algunos están dando los últimos zapateos en las fiestas patrias, el equipo chileno sigue disputando los Odesur. Durante esta jornada se realizarán importantes pruebas como el voleibol, natación y hockey. Disciplina donde los seleccionados tienen altas chances de conseguir más medallas… ¡Y de oro!.

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¿Cómo ver al Team Chile en los Juegos Suramericanos 2026?

Según indica la programación, los deportes comienzan a las 8:00 horas de Chile con el bowling y esquí náutico. Lo que se extiende hasta pasadas la 19:00 horas con la última disciplina en saltar a la cancha que será el rugby 7.

Cabe consignar que las transmisiones serán a través de TVN, NTV, Panam Sports, CDO y DSports. También están disponibles las opciones por Youtube en los canales de los Suramericanos.

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