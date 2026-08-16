El entrenador del cuadro piducano dio la cara tras caer con dos hombres de más en Talca, donde dejó en claro que no piensa en renunciar.

Rangers de Talca vive horas complejas luego de la insólita derrota que sufrió ante Magallanes. A pesar de tener dos hombres de más, al equipo de Ivo Basay se lo dieron vuelta, cayó por 3-2, sigue sin ganar en esta temporada 2026 de la Primera B y es el principal candidato a descender.

Por lo mismo ya son varios los que están apuntando a la gestión del Hueso en el cuadro piducano. En once partidos entre la B y Copa Chile registra apenas un triunfo, tres empates y seis derrotas. Suma solo seis unidades, diez menos que Deportes Santa Cruz, su rival a vencer para no perder la categoría.

Pese a este complejo panorama, Basay se niega a abandonar el barco. Así lo dejó en claro tras la derrota ante la academia, donde aseguró que no ha pensado en renunciar a su cargo como entrenador.

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Ivo Basay descarta renunciar en Rangers

El DT de Rangers aseguró en conferencia de prensa que “no tengo justificación. No hay explicación. Se van a dar hipótesis, pero habíamos sido ampliamente superiores. Estábamos arriba en el marcador. No se veía por dónde”.

“Lo que más te duele es la forma en que se da sin tener una explicación lógica. Los cambios fueron obligados. Dos situaciones puntuales y nos ganaron”, añadió.

En ese sentido, el Hueso declaró que “no he pensado en renunciar. Estamos demasiado en caliente. No encontramos justificación a lo que ocurrió en los últimos cinco minutos. Jamás he dejado de asumir”.

Rangers apenas suma seis puntos en el torneo de Primera B luego de 20 partidos jugadores. | Foto: Rangers.

Cabe destacar que Basay cuenta con la confianza de la dirigencia de Rangers. Fabián Marzuka, gerente deportivo del club, declaró luego del partido que “estamos tristes y angustiados. Todas las decisiones se tomarán en frío. No es el momento de hablar de renuncias. Más que pensar en despidos, vamos a pelear hasta el final”.

El próximo partido de Rangers

Los paduanos regresarán al ruedo este viernes 21 de agosto a las 20:30 horas ante San Marcos de Arica en el Estadio Mundialista Carlos Dittborn Pinto. Este compromiso será válido por la fecha 21 de la Primera B 2026.

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En síntesis