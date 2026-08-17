“Nos falta compromiso”: Figura de Antofagasta deja la grande con fuerte autocrítica en la Primera B

Adrián Cuadra lamentó el empate ante Deportes Iquique y recalcó que el equipo debe despertar de cara a la recta final de temporada.

Deportes Antofagasta dejó escapar la gran chance de meterse en la parte alta de la Primera B. El cuadro Puma desaprovechó el hombre de más ante Deportes Iquique y terminó entregando un empate que caló hondo en el camarín.

Los dragones celestes sufrieron la expulsión de Byron Barrera por planchazo sobre Franko Siegler y el partido quedó a merced de los dirigidos por Luis Marcoleta.

ver también La postura de Ivo Basay tras la inaudita derrota de Rangers ante Magallanes: “Jamás he dejado de asumir”

En el 55’, Brayan Hurtado recibió en el área y terminó habilitando a Matías Gallegos que en el área no perdonó y puso el 1-0 para la visita. Con la ventaja, Antofagasta movió el equipo para refrescar las piernas. Kevin Campillay, Nelson Sepúlveda, José Bandez y José Monreal saltaron a la cancha en el minuto 69 para asegurar el marcador.

Sin embargo, Iquique con más garra que fútbol fue metiendo a los Pumas en su arco. Premio que se reflejó en el último suspiro del partido.

En el 95’ Fernando Hurtado en su intento por despejar el balón, terminó atropellando a Isaac Díaz. Tras ello, desde los doce pasos Thomas Jones fue el encargado de poner el 1-1 definitivo.

El enojo de Antofagasta tras despilfarro ante Iquique

El malestar en el cuadro de Antofagasta se reflejó en los dichos de su capitán Adrián Cuadra. El volante no se guardó nada y con las pulsaciones a mil dejó en claro que no pueden seguir repitiendo este tipo de errores en situaciones de definición.

“Nos faltó inteligencia y madurez, nos faltó compromiso. Hay que hacerse cargo. Cuando se entra desde el banco hay que ayudar. Hoy no fue así”, acusó el jugador que fue elegido como figura del partido por TNT Sports.

“Dieron seis minutos, tuvimos que reventar el balón. Acá todos somos grandes. Tenemos que hacernos responsables”, recalcó molesto el formado en Santiago Wanderers.

Incluso mandó un tirón de orejas para sus compañeros para ponerse las pilas en la recta final que se avecina.

“Teníamos uno más y lo terminamos sufriendo. Nos vamos con una calentura grande, teníamos el partido abrochado. Si queremos ser campeones esto no nos puede. Somos un equipo pero necesitamos compromiso”, sentenció.

Ahora Antofagasta quedó con 31 unidades y ubicada en el cuarto lugar. Por lo que buscará su revancha el próximo 23 de agosto cuando reciba a Deportes Temuco. Mientras que Deportes Iquique quedó 12° con 22 unidades y el próximo 22 de agosto tendrá que viajar hasta el sur para medirse frente a Puerto Montt.

En resumen:

Antofagasta igualó 1-1 en su visita a Deportes Iquique en la Primera B.

El elenco de Luis Marcoleta ahora es cuarto con 31 unidades.

Adrián Cuadra se molestó por la actitud de sus compañeros que dejaron escapar el triunfo ante Iquique.