Universidad de Chile y Colo Colo jugarán este domingo en el Estadio Nacional un duelo que puede dejar al rojo el torneo.

Este domingo 23 de agosto, U. de Chile y Colo Colo protagonizarán el Superclásico número 200 del fútbol chileno. El encuentro, válido por la fecha 20 de la Liga de Primera, se disputará en el Estadio Nacional.

El duelo está programado para las 15:00 horas y enfrentará a dos de los principales protagonistas de la parte alta de la tabla. Universidad de Chile llega como escolta, con 36 puntos, mientras que Colo Colo lidera el campeonato con 46 unidades.

Colo Colo y U de Chile jugarán el domingo en el Nacional

La U manda en los últimos enfrentamientos

El último capítulo del Superclásico terminó con victoria para Universidad de Chile. El pasado 1 de marzo de 2026, los azules derrotaron por 1-0 a Colo Colo en el Estadio Monumental, gracias a un gol de Matías Zaldivia.

Antes de ese encuentro, ambos equipos se enfrentaron en la Supercopa 2025, donde Universidad de Chile se impuso por 3-0 en Santa Laura. Estos dos últimos duelos los perdió Fernando Ortiz.

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En el campeonato local de 2025, en tanto, Colo Colo ganó 1-0 en el Monumental, mientras que la U se impuso por 2-1 como local.

El último triunfo de Colo Colo ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional se remonta al 15 de abril de 2018, cuando el Cacique ganó 3-1 con un doblete de Esteban Paredes y otro tanto de Claudio Baeza. Mauricio Pinilla marcó para los azules.

¿Dónde ver el Superclásic?

El Superclásico 200 entre Universidad de Chile y Colo Colo se disputará este domingo 23 de agosto, desde las 15:00 horas, en el Estadio Nacional.

El encuentro podrá disfrutarse a través de Zapping en “Super Resolution”, tecnología que permite acceder a una imagen con hasta cuatro veces más resolución, para vivir el partido con mayor nitidez. Es primera vez que un superclásico se podrá ver en esta calidad

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