Los árabes se hicieron respetar como locales en La Cisterna, con una victoria que los tiene en plena pelea por las copas internacionales.

Palestino cerró con un triunfo la fecha 19 de la Liga de Primera 2026, luego de imponerse por un marcador de 5-1 ante Huachipato, en un duelo jugado en La Cisterna.

Los dirigidos por Guillermo Farré tuvieron que dar vuelta el resultado, luego de un chaparrón del cuadro acerero que los sorprendió en el primer tiempo, pero con mucho empeño se recompusieron para quedarse con la victoria.

Un triunfo que deja a los árabes en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 30 puntos, los mismos que Universidad Católica, por lo que enciende la lucha para la clasificación a copas internacionales.

Palestino tuvo que dar vuelta el marcador ante Huachipato. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Los cupos internacionales en la mira

Huachipato llegó al estadio La Cisterna para ser una ingrata visita, luego de que a los 40 minutos Lionel Altamirano aprovechó una tremenda contra de Mario Briceño, quien lo dejó con el arco a disposición para el 1-0.

Por lo mismo, Palestino estuvo obligado a despertar antes de terminar el primer tiempo, donde fue Sebastián Gallegos quien marcó la igualdad 1-1 en el estadio La Cisterna.

La segunda etapa el cuadro local salió con ganas de comerse el mundo, porque a los 47 minutos fue Ronnie Fernández, quien de cabeza marcó el momentáneo 2-1 en el marcador.

Tres minutos después Palestino no sacó el pie del acelerador, porque fue Ian Alegría, quien aprovechó un rebote de una ocasión de gol de Fernández, para anotar el 3-1.

Cuando el partido se despedía vinieron las guindas de la torta, primero obra de Francisco Montes quien con un golpe de cabeza marcó el 4-1, mientras que Gonzalo Tapia de penal cerró la goleada con un 5-1.

Con esta victoria Palestino sigue firme en la tabla de posiciones, alcanzando el cuarto lugar con 30 puntos, los mismos de Universidad Católica en la clasificación.

Mientras que el Huachipato de Jaime García se aleja de la clasificación a las copas internacionales, en el onceavo lugar con 24 unidades, tres menos del último clasificado a Copa Sudamericana (Everton con 27).

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