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Liga de Primera

Concepción renace bajo el “efecto Nano Díaz”: Del descenso a Sudamericana en 78 días

Desde que el estratega arribó al León de Collao, su equipo exhibe un rendimiento digno de un equipo campeón, ya lo sacó de la parte baja y quiere volver a copas internacionales tras 25 años.

Por Alfonso Zúñiga

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Concepción revive en Liga de Primera bajo el "efecto Nano Díaz".
© PhotosportConcepción revive en Liga de Primera bajo el "efecto Nano Díaz".

Al término de la primera rueda del Campeonato Nacional, Deportes Concepción estaba en zona de descenso, y parecía condenado a regresar con rapidez a la Liga de Ascenso. Hasta que apareció Fernando Díaz y su realidad cambió de golpe.

Luego de dos derrotas seguidas, ante Universidad de Chile y Coquimbo Unido, ésta por Copa de la Liga, el aire dentro del cuadro lila se modificó. El estratega encontró la fórmula para conseguir lo que en ese momento parecía un milagro. Y le resultó.

Tras ese mal inicio, Concepción comenzó a recorrer el calendario bajo el “efecto Nano Díaz” y los números lo evidencian. Nueve victorias en los últimos 11 encuentros, siete de forma consecutiva, y no conocen de derrotas en Liga de Primera.

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En 13 cotejos bajo su tutela, el León de Collao registra un 71,8 por ciento de rendimiento, es decir, ganó 28 puntos de 39 posibles, y a esto sumar que logró meterse en los octavos de final en Copa Chile como el puntero del Grupo H con 13 puntos.

Pero lo mejor de todo vino en el Torneo Nacional, donde Concepción saltó del 15° puesto y con altísimo riesgo de descender, a estar en la actualidad en el octavo lugar de la Tabla de Posiciones con 26 puntos, a uno de entrar a puestos de clasificación a Copa Sudamericana.

Y el punto más fuerte es que convirtió al Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo en una auténtica fortaleza, donde ganó sus últimos cuatro partidos en Liga de Primera, lo que incluye una goleada a Católica. Una auténtica resurrección de la mano de Fernando Díaz.

La racha lila con su nuevo técnico

FECHACOMPETICIÓNPARTIDORESULTADO
30/05/2026Liga de PrimeraFecha 140-1 vs. Universidad de Chile
06/06/2026Copa de la LigaFase de Grupos1-2 vs. Coquimbo Unido
14/06/2026Liga de PrimeraFecha 153-2 vs. Limache
21/06/2026Copa ChileFase de Grupos1-1 vs. Deportes Temuco
25/06/2026Copa ChileFase de Grupos3-2 vs. Huachipato
29/06/2026Copa ChileFase de Grupos0-2 vs. Puerto Montt
03/07/2026Copa ChileFase de Grupos2-1 vs. Huachipato
07/07/2026Copa ChileFase de Grupos2-0 vs. Deportes Temuco
12/07/2026Copa ChileFase de Grupos2-0 vs. Puerto Montt
27/07/2026Liga de PrimeraFecha 162-0 vs. O’Higgins
02/08/2026Liga de PrimeraFecha 173-0 vs. Universidad Católica
09/08/2026Liga de PrimeraFecha 181-0 vs. Universidad de Concepción
16/08/2026Liga de PrimeraFecha 192-0 vs. Cobresal

En síntesis

  • La llegada del técnico Fernando Díaz le cambió la cara a un aproblemado Deportes Concepción.
  • Con un espectacular 71,8% de rendimiento, el elenco lila registra nueve victorias en 11 partidos.
  • Gracias a esta racha, el equipo saltó al octavo puesto y quedó a un punto de Copa Sudamericana.
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