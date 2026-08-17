Al término de la primera rueda del Campeonato Nacional, Deportes Concepción estaba en zona de descenso, y parecía condenado a regresar con rapidez a la Liga de Ascenso. Hasta que apareció Fernando Díaz y su realidad cambió de golpe.
Luego de dos derrotas seguidas, ante Universidad de Chile y Coquimbo Unido, ésta por Copa de la Liga, el aire dentro del cuadro lila se modificó. El estratega encontró la fórmula para conseguir lo que en ese momento parecía un milagro. Y le resultó.
Tras ese mal inicio, Concepción comenzó a recorrer el calendario bajo el “efecto Nano Díaz” y los números lo evidencian. Nueve victorias en los últimos 11 encuentros, siete de forma consecutiva, y no conocen de derrotas en Liga de Primera.
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En 13 cotejos bajo su tutela, el León de Collao registra un 71,8 por ciento de rendimiento, es decir, ganó 28 puntos de 39 posibles, y a esto sumar que logró meterse en los octavos de final en Copa Chile como el puntero del Grupo H con 13 puntos.
Pero lo mejor de todo vino en el Torneo Nacional, donde Concepción saltó del 15° puesto y con altísimo riesgo de descender, a estar en la actualidad en el octavo lugar de la Tabla de Posiciones con 26 puntos, a uno de entrar a puestos de clasificación a Copa Sudamericana.
Y el punto más fuerte es que convirtió al Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo en una auténtica fortaleza, donde ganó sus últimos cuatro partidos en Liga de Primera, lo que incluye una goleada a Católica. Una auténtica resurrección de la mano de Fernando Díaz.
La racha lila con su nuevo técnico
|FECHA
|COMPETICIÓN
|PARTIDO
|RESULTADO
|30/05/2026
|Liga de Primera
|Fecha 14
|0-1 vs. Universidad de Chile
|06/06/2026
|Copa de la Liga
|Fase de Grupos
|1-2 vs. Coquimbo Unido
|14/06/2026
|Liga de Primera
|Fecha 15
|3-2 vs. Limache
|21/06/2026
|Copa Chile
|Fase de Grupos
|1-1 vs. Deportes Temuco
|25/06/2026
|Copa Chile
|Fase de Grupos
|3-2 vs. Huachipato
|29/06/2026
|Copa Chile
|Fase de Grupos
|0-2 vs. Puerto Montt
|03/07/2026
|Copa Chile
|Fase de Grupos
|2-1 vs. Huachipato
|07/07/2026
|Copa Chile
|Fase de Grupos
|2-0 vs. Deportes Temuco
|12/07/2026
|Copa Chile
|Fase de Grupos
|2-0 vs. Puerto Montt
|27/07/2026
|Liga de Primera
|Fecha 16
|2-0 vs. O’Higgins
|02/08/2026
|Liga de Primera
|Fecha 17
|3-0 vs. Universidad Católica
|09/08/2026
|Liga de Primera
|Fecha 18
|1-0 vs. Universidad de Concepción
|16/08/2026
|Liga de Primera
|Fecha 19
|2-0 vs. Cobresal
En síntesis
- La llegada del técnico Fernando Díaz le cambió la cara a un aproblemado Deportes Concepción.
- Con un espectacular 71,8% de rendimiento, el elenco lila registra nueve victorias en 11 partidos.
- Gracias a esta racha, el equipo saltó al octavo puesto y quedó a un punto de Copa Sudamericana.