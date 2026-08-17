Desde que el estratega arribó al León de Collao, su equipo exhibe un rendimiento digno de un equipo campeón, ya lo sacó de la parte baja y quiere volver a copas internacionales tras 25 años.

Al término de la primera rueda del Campeonato Nacional, Deportes Concepción estaba en zona de descenso, y parecía condenado a regresar con rapidez a la Liga de Ascenso. Hasta que apareció Fernando Díaz y su realidad cambió de golpe.

Luego de dos derrotas seguidas, ante Universidad de Chile y Coquimbo Unido, ésta por Copa de la Liga, el aire dentro del cuadro lila se modificó. El estratega encontró la fórmula para conseguir lo que en ese momento parecía un milagro. Y le resultó.

Tras ese mal inicio, Concepción comenzó a recorrer el calendario bajo el “efecto Nano Díaz” y los números lo evidencian. Nueve victorias en los últimos 11 encuentros, siete de forma consecutiva, y no conocen de derrotas en Liga de Primera.

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La brutal campaña que revive a Concepción bajo el “efecto Nano Díaz”

En 13 cotejos bajo su tutela, el León de Collao registra un 71,8 por ciento de rendimiento, es decir, ganó 28 puntos de 39 posibles, y a esto sumar que logró meterse en los octavos de final en Copa Chile como el puntero del Grupo H con 13 puntos.

Pero lo mejor de todo vino en el Torneo Nacional, donde Concepción saltó del 15° puesto y con altísimo riesgo de descender, a estar en la actualidad en el octavo lugar de la Tabla de Posiciones con 26 puntos, a uno de entrar a puestos de clasificación a Copa Sudamericana.

Y el punto más fuerte es que convirtió al Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo en una auténtica fortaleza, donde ganó sus últimos cuatro partidos en Liga de Primera, lo que incluye una goleada a Católica. Una auténtica resurrección de la mano de Fernando Díaz.

La racha lila con su nuevo técnico

FECHA COMPETICIÓN PARTIDO RESULTADO 30/05/2026 Liga de Primera Fecha 14 0-1 vs. Universidad de Chile 06/06/2026 Copa de la Liga Fase de Grupos 1-2 vs. Coquimbo Unido 14/06/2026 Liga de Primera Fecha 15 3-2 vs. Limache 21/06/2026 Copa Chile Fase de Grupos 1-1 vs. Deportes Temuco 25/06/2026 Copa Chile Fase de Grupos 3-2 vs. Huachipato 29/06/2026 Copa Chile Fase de Grupos 0-2 vs. Puerto Montt 03/07/2026 Copa Chile Fase de Grupos 2-1 vs. Huachipato 07/07/2026 Copa Chile Fase de Grupos 2-0 vs. Deportes Temuco 12/07/2026 Copa Chile Fase de Grupos 2-0 vs. Puerto Montt 27/07/2026 Liga de Primera Fecha 16 2-0 vs. O’Higgins 02/08/2026 Liga de Primera Fecha 17 3-0 vs. Universidad Católica 09/08/2026 Liga de Primera Fecha 18 1-0 vs. Universidad de Concepción 16/08/2026 Liga de Primera Fecha 19 2-0 vs. Cobresal

En síntesis