El León de Collao llegó a su cuarto triunfo al hilo en la Liga de Primera 2026 y escaló varios puestos, a tal punto de que ya se codea con quienes luchan por irse a las copas internacionales del próximo año.

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Deportes Concepción sigue con su gran racha de resultados de la mano de Fernando Díaz. Ahora el León de Collao venció por 2-0 en su visita a Cobresal, logrando con esto su cuarto triunfo al hilo en esta fecha 19 de la Liga de Primera para escalar varios puestos en la tabla.

La victoria de los lilas comenzó a fraguarse gracias a Norman Rodríguez a los 45+1’, cuando en un tiro de esquina el defensor conectó de derecha un tiro de esquina aprovechando la débil marca del cuadro minero.

El 2-0 definitivo llegó a los 90+1’ por medio de Aldrix Jara, quien tras una buena jugada personal sacó un fuerte remate de derecha que superó la resistencia del portero Matías Olguín.

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Con este triunfo el Conce escaló hasta el séptimo puesto con 26 puntos, apenas uno por debajo de Palestino y Everton, quienes por ahora están con 27 unidades haciendo el corte de los equipos clasificados a la Copa Sudamericana del próximo año.

Deportes Concepción llegó a su cuatro triunfo al hilo en esta Liga de Primera 2026. | Foto: Photosport.

Por su parte el equipo de Gustavo Huerta se quedó estacado con 17 puntos en el penúltimo puesto, a dos de Universidad de Concepción y de la opción de salvarse del descenso en la parte baja.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

El próximo partido de Cobresal

Los mineros volverán a la acción ante Deportes La Serena el domingo 23 de agosto a las 12:00 horas en el Estadio La Portada. Este duelo será válido por la fecha 20 de la Liga de Primera 2026.

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El próximo partido de Deportes Concepción

Por su parte los lilas enfrentarán por la jornada 20 del torneo a Coquimbo Unido el domingo 23 de agosto a las 12:00 en el Ester Roa.