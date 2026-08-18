Los talquinos apelan a salvarse por secretaría del temido descenso a la Segunda División, en una pugna que tendrá para largo en el fútbol chileno.

Rangers está más hundido que nunca en la tabla de posiciones de Primera B. El elenco piducano viene de perder un partido increíble ante Magallanes y está a 10 puntos de Deportes Santa Cruz, penúltimo en la tabla.

Es ahí donde sale San Marcos de Arica al baile. El equipo del norte hace rato es aludido por temas administrativos y tras el aviso en la ANFP, ahora en Talca tomaron cartas en el asunto con el famoso “escritoriazo”.

“Ayer (lunes) por la tarde fue ingresada la denuncia de Rangers sobre San Marcos de Arica. La próxima semana citarán a los clubes para mostrar antecedentes”, informó el periodista Coke Hevia.

Rangers y San Marcos, de tribunales a la cancha

Luego de que Rangers denunciara a San Marcos de Arica, la citada fuente dio más detalles de la pugna en la Primera B. Los talquinos prenden un nuevo caso que buscar resolverse en los escritorios de la ANFP.

“La denuncia de Rangers contra San Marcos es por entrega de información falsa a la Unidad de Control Financiero. Busca desde quita de puntos hasta desafiliacion segun las pruebas que pueda demostrar”, informó Hevia.

Es que este viernes, a las 20.30 horas en el Estadio Carlos Dittborn, los ariqueños recibirán a Rangers. Actualmente los separan 24 puntos en la tabla, aunque en el sur esperan un castigo severo de puntaje para los hombres de Ivan Sandrock.

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Por ahora, los de la puerta norte del país ocupan la última plaza a la postemporada por el ascenso al fútbol grande, con 30 unidades. Por su parte, Rangers mira de lejos la salvación, a 10 puntos de Santa Cruz.