Justo cuando los Piducanos habían alcanzado a los Comerciantes, estos últimos responden con un triunfazo.

La Primera B vivió una jornada clave para la lucha por el descenso. Con el triunfo de Rangers, Deportes Santa Cruz había quedado sin margen de error y no sucumbieron ante la presión.

Es que en la categoría de plata del fútbol chileno no solo la pelea por el título atrae la atención de los fanáticos, sino que también el miedo de los equipos a perder la categoría. En este ítem, hay dos equipos que vivieron duelos claves en esta fecha 25.

La victoria de Santa Cruz

Rangers vivió un verdadero invierno durante esta temporada. Estuvieron 20 fechas sin ganar, pero las vueltas del fútbol hoy los hacen sumar cuatro victorias consecutivas. De esta manera, volvieron a mostrar signos vitales y a tener opciones de salvar la categoría.

En el inicio de esta fecha, los Piducanos fueron al Estadio Chinquihue y lograron vencer por 2-1 a Deportes Puerto Montt. Con esto, llegaron a 18 puntos y habían alcanzado a Deportes Santa Cruz en la tabla de posiciones. Sin embargo, estos también hicieron lo propio.

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Los Comerciantes viajaron a Iquique con la presión de tener que sumar y así despegarse de Rangers. No quieren aplicar ese dicho de la hípica que indica “caballo pillado, caballo ganado”. Con sufrimiento, lograron los 3 puntos en el Tierra de Campeones.

Nadir Zeineddin a los 73′ minutos, con una linda volea, puso el 1-0 para Deportes Santa Cruz ante los Dragones Celestes. Con esto, llegaron a las 21 unidades y dejaron otra vez a los talquinos en el último lugar con 18 puntos. Apretada pelea.

De aquí en más, será una batalla fecha a fecha por saber quién pierde la categoría. En la próxima jornada Rangers recibirá a Deportes Iquique, mientras Deportes Santa Cruz también será dueño de casa, pero ante Recoleta.

Tabla de posiciones de la Primera B: