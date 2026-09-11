Este goleador bicampeón en los Zorros del Desierto se opuso de manera tajante a la salida de César Bravo y, por ende, a la llegada del Comandante para la recta final de la Primera B.

Es un hecho que Cobreloa despidió a su DT César Bravo y que el lunes que se avecina, será presentado Mario Salas como el nuevo entrenador. El cuadro loíno marcha en el 2° lugar de la tabla de posiciones en la Primera B 2026. Y después del empate sin goles ante Deportes Antofagasta, se tomó la decisión.

Por eso mismo, RedGol tomó el teléfono y contactó a un bicampeón con el cuadro loíno. Un icónico centrodelantero que tuvieron los naranjas. También fue mundialista en la selección chilena. Las referencias son para Juan Carlos Letelier, quien realmente no podía creer la determinación dirigencial.

“Creo que en esta instancia, en estos momentos, echar a un técnico que ha estado peleando casi todo el campeonato los primeros lugares y cambiar todo lo que ha hecho el plantel es un gran error. El plantel lo formó él, tiene convicción, lo conoce”, expuso Letelier.

Juan Carlos Letelier en su época de goleador de Cobreloa.

Añadió que “el equipo ha jugado de una manera que ha sacado buenos resultado de visitas. Es el error más grande para una institución que quiere subir a falta de seis fechas”. Para el Lete, quien también jugó en Santiago Wanderers, curiosamente el otro contendor por el título, esto puede traer serias consecuencias.

“Hay un año y tanto de fiato con todos los jugadores. El plantel conoce al técnico, le responde y le tiene confianza. Y hoy, que llegue una persona nueva a pelear, con otra mentalidad de juego no es acorde a lo que se ha dado este año en la institución. Los resultados pueden darse o no”, agregó JC Letelier.

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Juan Carlos Letelier rechaza la llegada de Mario Salas como DT a Cobreloa

Letelier no está de acuerdo con el cambio de DT en Cobreloa y, más allá de Mario Salas, diría lo mismo con cualquier reemplazante. “No me llama la atención ni me gustará el que llegue”, manifestó el otrora centrodelantero el ex Deportivo Independiente de Medellín en Colombia.

Mario Salas muy pronto tomará el mando de Cobreloa para la recta final de la Primera B. (Raul Zamora/Photosport).

“Por la razón de lo que ha hecho César Bravo en un año y tanto. Hizo una buena campaña, Cobreloa el año pasado y este peleó para subir. El técnico tiene credibilidad de sus jugadores, lo apoyan, le tienen cariño y afecto”, añadió el oriundo de Valparaíso.

César Bravo fue destituido de su cargo a falta de seis partidos en la Primera B 2026. (Pedro Tapia/Photosport).

Vale decir, no es por el Comandante. Es porque el equipo todavía tenía chances a las órdenes de Bravo. “Más que una falta de respeto, es lo que hacen los dirigentes es una institución que sólo vive de la historia. No estamos viviendo de los resultados actuales”, sentenció Juan Carlos Letelier.

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Así va Cobreloa en la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Cobreloa se ubica en el 2° puesto de la Primera B al cabo de 24 partidos. Suma 42 puntos, a sólo dos del líder Santiago Wanderers.