El goleador y figura en el triunfo ante Palestino sufrió una dura infracción que lo obligó a dejar la cancha con mucho dolor.

Universidad Católica tuvo un sacrificado triunfo por 3-2 en su visita a Palestino, por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026, duelo jugado la noche del sábado en el estadio La Cisterna.

Pero hubo una situación que dejó en llamas a los cruzados y tiene que ver con la lesión de Fernando Zampedri, quien salió con mucho dolor tras una fea infracción de Enzo Roco, cuando iban a la disputa de un balón.

El momento de la lesión de Fernando Zampedri.

Garnero reclamó con todo por Zampedri

Fue en el minuto 87 del partido, con la UC ganando por 3-2 a Palestino, que vino la polémica jugada que marcó el desenlace del encuentro en el estadio La Cisterna, con un Zampedri tirado en la cancha por dolor.

Cuando iban a disputar la pelota, Enzo Roco le pisó el tobillo, dejándolo gritando en el suelo, además de los furiosos reclamos desde la banca liderados por el técnico Daniel Garnero.

Las críticas de inmediato fueron contra el árbitro Cristián Garay, quien se hizo el desentendido, además de que el VAR no alertó nada extraño al juez del encuentro, pese al dolor y los reclamos del propio Zampedri que no se podía ni parar.

Por lo mismo, fue el técnico de la UC quien sacó la voz tras el encuentro en conversación con TNT Sports: “Lo de Fernando es una locura. El ruido que se escuchó”.

Zampedri fue retirado en camilla en La Cisterna. Foto: Diego Martin/Photosport

Si bien en ese momento no se conocía la realidad de su lesión, el entrenador sólo pedía una cosa para lo que viene con la UC: “Ojalá que no (sea grave), pero no cobraron nada”.

Revisa el compacto de U Católica vs Palestino: