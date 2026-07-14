El informe arbitral de Víctor Abarzúa confirma el insólito error cometido por Deportes Puerto Montt en la Copa Chile.

El informe arbitral del partido entre Deportes Concepción y Deportes Puerto Montt por la Copa Chile consignó la insólita falta del equipo albiverde, que hizo más cambios de los permitidos sin que nadie lo notara.

La situación ocurrió el pasado domingo en el Estadio Huachipato. El conjunto visitante hizo siete modificaciones (una de ellas fue por conmoción cerebral), lo que recién fue advertido por el árbitro Víctor Abarzúa después.

En su informe, el juez documentó: “Al minuto 58′, el Club Deportes Puerto Montt realiza su primera ventana de sustituciones, ingresando el jugador #6 en reemplazo del #27“.

“Posteriormente, al minuto 78′, se habilita una ventana de sustitución por Conmoción Cerebral debido a un golpe en el cabeza sufrido por el

jugador #26, Sr. Nicolás Mancilla, quien es reemplazado por el jugador #39. Aprovechando esta ventana de Conmoción Cerebral, el club decide

efectuar dos sustituciones adicionales: el ingreso del jugador #8 por el #21. Sin embargo, debido a un error en la papeleta de sustituciones, la última modificación no se llevó a cabo, dándose por cerrada la ventana de Conmoción Cerebral”.

Víctor Abarzúa confirmó la irregularidad en su informe arbitral | Deportes Puerto Montt

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El informe arbitral por los siete cambios de Deportes Puerto Montt en Copa Chile

“Minutos más tarde, al minuto 80′, el club corrige la papeleta y utiliza su segunda ventana de sustituciones para el ingreso del jugador #35 en reemplazo del #28“.

“Finalmente, al minuto 84′, Deportes Puerto Montt hace uso de su tercera y última ventana de sustituciones, realizando los siguientes cambios:

ingreso del jugador #36 por el #29, del #37 por el #22 y del #38 por el #18“.

“Esta última sustitución fue presentada mediante una papeleta

adicional, lo que generó una sustitución extra que no correspondía de acuerdo con el reglamento. Como equipo arbitral, no advertimos esta anomalía en el momento en que se produjo“, firmó.

Con esto, el partido se dará por perdido para Deportes Puerto Montt por 3-0. Como los sureños ya habían caído por 2-0, esto no afectará su clasificación a los octavos de final de la Copa Chile.