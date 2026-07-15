Este extremo izquierdo argentino de 26 años algo de su calidad mostró en Chile y afina los detalles para su primera aventura en el Viejo Continente.

Este extremo argentino de 26 años llegó a Universidad de Concepción con la misión de ser la gran figura del equipo en el retorno a la primera división y aunque no lo fue, de todas maneras encontró un fichaje para emigrar rumbo a Europa.

Las referencias son para Agustín Urzi, quien tenía en su pasado haber vestido la camiseta de la selección de Argentina en el Preolímpico 2020. El extremo izquierdo se incorporó al Campanil desde el FC Juárez de México, pero no pudo ser el atacante temible que muchos esperaban.

De todas maneras, Urzi apuntó dos goles y cuatro asistencias en su paso por el cuadro de la región del Bío Bío. Y según la información que entregó el periodista César Merlo, el exjugador de Racing Club y Huracán de Argentina seguirá su carrera en el Viejo Continente.

Agustín Urzi en acción ante la Católica. Lo marca Jimmy Martínez en el Claro Arena. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Específicamente en Grecia. “Deja la U de Conce para fichar por el Levadiakos de Grecia. Se marcha a préstamo por un año con una opción de compra”, aseguró Merlo en su cuenta de X. Urzi estaba cedido en el Campanil hasta diciembre de esta campaña.

Tweet placeholder

Pero tiene vínculo vigente con el Juárez hasta fines de 2027. Por ende, fue el cuadro mexicano el que negoció su cesión al balompié helénico, donde llegará a un club que casi no tiene sudamericanos, salvo por el arquero brasileño Lucas Anacker.

ver también Arquero tricampeón en Rosario Central de Argentina remece el mercado en el fútbol chileno

Agustín Urzi parte a Europa y Universidad de Concepción suma otra baja en el mercado

Agustín Urzi llegará a Europa para defender al Levadiakos de Grecia y Universidad de Concepción tiene otro jugador que sale del club. También lo hizo Ariel Uribe, extremo que se sumó al Audax Italiano tras no contar con mucha continuidad en el cuadro estudiantil.

Está por verse la situación del golero uruguayo Santiago Silva, quien seguramente quedará relegado por el fichaje del experimentado arquero Jorge Broun. Eso sí, en el Campanil también abrocharon algunas incorporaciones. Como el retorno a préstamo de Iam González, buena figura en la Primera B 2025.

Iam González jugó en la U de Conce en la campaña pasada y a mediados de 2026, regresó al Campanil. (Marco Vazquez/Photosport).

González retornó desde Deportes Iquique, mientras que se espera el pronto anuncio del atacante paraguayo Fernando Romero para acompañar al panameño mundialista Cecilio Waterman. Un fichaje que seguramente aportará al bloque ofensivo de la UdeC.

Ahí, Ricardo Viveros recuperará al argentino Daniel Barrea muy pronto luego de una seria lesión sufrida por el exjugador de Godoy Cruz de Mendoza. Por lo pronto, el cuadro estudiantil afina detalles para reanudar la Liga de Primera 2026 el 25 de julio ante Coquimbo Unido.

ver también Caputto revela el problema de Coquimbo para reagendar la final de la Copa de la Liga: “Se nos complicaba”

Así va la UdeC en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad de Concepción se ubica en el 11° lugar en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026 al cabo de 15 partidos.