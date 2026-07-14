El delantero ya entrena con el conjunto itálico y solo resta la oficialización para convertirse en refuerzo del club itálico.

El mercado de fichajes continúa en movimiento y Audax Italiano sigue reforzando su plantel para la segunda rueda de la Liga de Primera. En ese contexto, el conjunto itálico tendría prácticamente asegurada la incorporación de un nuevo futbolista proveniente de Universidad de Concepción.

Según informó Forza Noticias, el delantero Ariel Uribe ya se encuentra entrenando junto al plantel de Audax Italiano, por lo que su incorporación estaría encaminada a la espera de la oficialización por parte del club.

“Ya acordó su llegada al cuadro itálico y se transformará en una nueva alternativa para el plantel de Patricio Graff durante la segunda rueda del Campeonato Nacional“, señala el medio.

Ariel Uribe deja Deportes Concepción

El jugador de 27 años arribó este año a Universidad de Concepción desde Unión Española. En la presente Liga de Primera disputó 13 partidos, en los que sumó 344 minutos, sin registrar goles ni asistencias.

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El presente de Audax Italiano

El elenco itálico finalizó la primera rueda en el 13° lugar de la Liga de Primera con 21 puntos, quedando momentáneamente fuera de la zona de clasificación a torneos internacionales.

No obstante, la tabla se mantiene muy apretada y la diferencia con los puestos de avanzada es reducida. De hecho, Universidad Católica, que ocupa el segundo lugar, registra 26 unidades.

Con ese panorama, Audax Italiano busca fortalecer su plantel para el segundo semestre. El club ya oficializó el regreso de César Pinares como su primer refuerzo y ahora todo apunta a que Ariel Uribe será la siguiente incorporación.