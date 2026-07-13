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Mercado de fichajes

Nano Díaz revela la razón por la que Leo Valencia dejó Deportes Concepción y se suma a Limache

El DT del "León de Collao" se refirió a la salida del experimentado delantero y valoró la llegada de Joaquín Montecinos para reforzar el plantel.

Por Andrea Petersen

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El motivo de la salida de Valencia del León de Collao.
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTEl motivo de la salida de Valencia del León de Collao.

Deportes Limache y Deportes Concepción protagonizaron uno de los movimientos más llamativos del mercado de fichajes, luego de concretar un intercambio que involucró a dos de sus principales figuras: Joaquín Montecinos y Leonardo Valencia.

Ambos clubes decidieron desprenderse de jugadores importantes de cara a la segunda rueda del campeonato, en una operación que generó sorpresa entre los hinchas. Ahora, el técnico de Concepción, Fernando Díaz, explicó las razones que llevaron a la salida del jugador del equipo.

El motivo de la salida de Leo Valencia de Deportes Concepción

Acerca de su salida, Díaz señaló: “Tenía la opción de salir a Limache, así que decidió él. Ojalá pueda volver al nivel que siempre ha tenido”.

El jugador llegó este año como refuerzo a la escuadra desde Audax Italiano donde se convirtió en uno de los goleadores del campeonato. En esta campaña, Valencia ha sumado 1 gol y una asistencia con el León de Collao.

Leo Valencia se suma a Limache/Photosport

Leo Valencia se suma a Limache/Photosport

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La llegada de Montecinos a Conce

Asimismo, sobre la llegada del jugador de Limache al plantel, Díaz comentó: “Hablé con Joaquín el sábado. Queríamos reemplazar a algunos que se fueron y reforzar al equipo. Es de trayectoria y nos puede servir. Además, cuando hay mejores jugadores, hay competencia y eso hace subir los rendimientos individuales”.

En síntesis:

  • Joaquín Montecinos y Leonardo Valencia protagonizaron un intercambio entre Limache y Deportes Concepción.
  • El delantero Leonardo Valencia registra un gol y una asistencia esta campaña.
  • El técnico Fernando Díaz explicó que la salida de Valencia fue decisión del jugador.
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