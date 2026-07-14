Nueva salida del equipo tras no ser considerado por Fernando Gago. Jugador ya figura en centro de entrenamiento de su nuevo club.

U de Chile sigue haciendo noticia por las partidas de sus jugadores. Si el pasado lunes oficializaron que tres de sus canteranos van a préstamo, ahora otro más que partió dio que hablar.

Se trata de Andrés Torres, centrodelantero de 19 años, quien hace poco se despidió del club tras años en sus divisiones menores. Sin oportunidades en el primer equipo, dejó un mensaje en su adiós.

“Se cierra un ciclo de 11 años en este club. Quiero agradecer a cada entrenador, compañero y funcionario que fue parte de este hermoso camino. Hoy llega el momento de tomar nuevos rumbos, vivir nuevas experiencias y afrontar nuevos desafíos”, lanzó.

La nueva camiseta del canterano de U de Chile

Tras dejar U de Chile, el delantero Andrés Torres ya tiene amarrado su nuevo club. Se trata de Audax Italiano, equipo que pelea con la U la misión de abrochar un cupo a copa internacional para el próximo año.

El jugador apareció en el centro de entrenamiento de los tanos, donde publicó una historia en su cuenta de Instagram. La información apunta a que buscará otra oportunidad en el fútbol chileno, ahora en La Florida.

Andrés Torres no se fue de la mejor manera de la U, ya que una fallida transferencia a Racing de Córdoba, a inicio de año, condicionó su adiós. De ahí en más sumó cada vez menos minutos en la serie de proyección.

U de Chile por ahora solo tiene a Gonzalo Reyna como su refuerzo confirmado, además de la extensión de contrato a Maxi Guerrero. Los jugadores ya volvieron a los entrenamientos con Fernando Gago, tras tener cinco días libres.