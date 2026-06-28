Mercado de fichajes: La “U” de Concepción se refuerza con joven promesa de la Primera B

El cuadro del “Campanil” sumará a Iam González para el segundo semestre del 2026. El delantero ya destacó en el ascenso que consiguió el elenco de la octava región en 2025.

El mercado de fichajes se mueve en el fútbol chileno y ahora es Universidad de Concepción la que mueve sus cartas. Es así como el cuadro de la octava región tiene todo listo para sumar a una joven carta de la Primera B.

Esto tiene relación con la llegada de Iam González. El delantero se sumo a principio de año y pudo marcar un solo gol ante Santiago Wanderers en el triunfo por 2-1.

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Una imagen muy distante a la que el joven delantero mostró en la campaña del 2025 y que permitió que el “Campanil” de la mano de Cristián “Nona” Muñoz consiguiera el ascenso a la Liga de Primera.

La nueva carta que “recupera” Universidad de Concepción

La irregularidad y falta de oportunidades le pasaron la cuenta a González. A tal punto que en el último partido ante Deportes Limache por Copa Chile no fue ni convocado.

Ante esto, todo indica que el delantero de 21 años tendría las horas contadas en el norte. Pero su futuro sería un viejo conocido. El medio partidario “Tierra de Dragones” detalla que Iam González finalmente parte a préstamo a Universidad de Concepción. Justamente el cuadro que lo vio destacar y que ahora milita en la máxima categoría del fútbol chileno.

Ahora falta conocer la oficialización del traspaso y si Iquique buscará una nueva carta en dicha posición, ya que retorna Edson Puch para rematar la temporada y buscar el anhelado ascenso.