Luego de decretarse la paralización de la actividad tras la alerta preventiva por el mal clima en el país, el curicano irá a Estados Unidos para presenciar el duelo por el título.

Este domingo se jugará en el Metlife Stadium de Nueva Jersey la gran final del Mundial 2026. Un evento donde el precio de las entradas se hizo prohibitivo para los hinchas y sólo unos privilegiados podrán estar presentes. Entre ellos, Pablo Milad.

El presidente de la ANFP recibió la invitación formal desde la FIFA para poder asistir al palco de honor del recinto estadounidense, y no lo hará en solitario, pues estará con él Jorge Yunge, secretario general del organismo. Nada mal.

Cabe señalar que no es la primera visita que Milad y Yunge hacen a Estados Unidos, pues estuvieron presentes en el Estadio Azteca de Ciudad de México para el encuentro inaugural donde México derrotó a Sudáfricapor 2-0. Además fueron a Miami, para otro duelo mundialista.

ver también Echan abajo acuerdo de Pellegrini para dirigir Chile: “No tiene nada cerrado, no tolera a esta dirigencia”

Milad viaja al Mundial tras suspensión del fútbol chileno

La decisión del curicano llama poderosamente la atención, pues se da días después que la ANFP comunicara la suspensión de la actividad en todas las categorías de nuestro balompié por el sistema frontal que afecta a gran parte del territorio.

A esto se suma que Milad y compañía no entregan definición respecto de quién será el entrenador de la Selección Chilena. Al respecto, el corresponsal de RedGol, Eugenio Salinas, afirmó que “Manuel Pellegrini no tolera a esta directiva“, descartándolo como opción.

Todo lo anterior entrando en los últimos meses del ex Intendente de la Región del Maule como presidente del fútbol chileno, aunque se mantendrá en el cargo de vicepresidente de la CONMEBOL como representante del país en la mesa que dirige Alejandro Domínguez.

Pablo Milad, a cuatro meses de su salida de la ANFP (Photosport)

En síntesis