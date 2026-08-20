El DT del Capo de Provincia dio su versión tras la tarjeta roja recibida en el 2-2 de O'Higgins, en el Estadio Monumental.

Lucas Bovaglio habló en conferencia de prensa de O’Higgins y repasó lo sucedido en el empate 2-2 ante Colo Colo. El DT fue expulsado en el segundo tiempo y desde Rancagua dio su versión de lo ocurrido en el Estadio Monumental.

El DT celeste, siempre con cautela y respeto, dijo que el juez Fernando Véjar lo echó por “reclamos reiterados. Tranquilamente con una tarjeta amarilla lo podría haber resuelto, de hecho en el entretiempo hablé con él y me dijo que no reclame tanto porque me iba a llevar una amarilla innecesaria”.

Pero a la hora de recibir la tarjeta roja en la barrosa cancha del Estadio Monumental, que estuvo en duda hasta última hora, el DT del Capo no se guardó nada. Ahí dio una versión totalmente distinta a la del réferi.

Bovaglio repasa a Véjar y la cancha de Colo Colo

Lucas Bovaglio alegó que fue injusta su expulsión en el pasado duelo ante Colo Colo. El entrenador de O’Higgins lamentó que no hubo opción de cambiar el veredicto y no podrá dirigir este domingo ante Palestino, en Rancagua.

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“Puntualmente en la jugada de la expulsión yo tengo la desgracia de que salgo del banco de suplentes y patino, me caigo. De hecho me caí dos veces en el partido porque había barro en la cancha y estaba mojada”, relata.

Es ahí donde explica que fue injusta su tarjeta roja mostrada por el juez Fernando Véjar, ya que “no llegué ni a reclamar cuando él me expulsa. Me paré, me caí y no pedí nada”.

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“Tratamos de juntar las pruebas para rebatir, pero es muy difícil comprobar algo distinto a lo que se puso en el informe. Acataremos la sanción, uno nunca quiere estar ausente y tendremos que mirarlo a la distancia”, lamentó el DT de O’Higgins.