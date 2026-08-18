El famoso aura llegó desde Rancagua y tras años siendo criticado, el "9" celeste se destapó este año. Ha anotado en todos los torneos de la temporada.

Arnaldo Castillo vive su mejor año en O’Higgins, luego de duras temporadas en que fue criticado por el grueso de la hincha celeste. Arribado en 2023 al equipo, este 2026 finaliza contrato y ha brillado como nunca.

El paraguayo nacionalizado chileno fue el héroe celeste que le dio el empate 2-2 ante Colo Colo el pasado domingo, en una maniobra que ha sido tónica últimamente. Es que los albos ya se van acostumbrando a ver al “Paragua” anotarles.

Si en su momento fue Felipe Reynero la Bestia Negra del Cacique, ahora Arnaldo Castillo se ha acostumbrado a celeberar contra Colo Colo. Es más, a la hora de sus goles con el Capo de Provincia, los albos son su víctima favorita.

Los festejos de Arnaldo Castillo en O’Higgins

Arnaldo Castillo lleva 28 goles anotandos en casi cuatro temporadas con O’Higgins, donde este año al fin ha sabido afianzarse como titular. Es ahí donde Colo Colo aparece en el baile, siendo un habitual en sus anotaciones.

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“Los albos son la víctima favorita del delantero, junto a Palestino (próximo rival) con 4 goles a cada uno. Los 3 anteriores a Colo Colo habían sido en Copa Chile y en El Teniente”, informó la cuenta Castillolezaeta, de Locos X El Capo.

Arnaldo este año ya le había anotado un doblete a Colo Colo en Copa Chile, entrando en el segundo tiempo de la goleada 4-1. El otro tanto fue en el mismo certamen, pero del 2024, en el empate 2-2 en Rancagua.

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Del total de 28 anotaciones de Castillo con la camiseta de O’Higgins, 15 de ellas han sido este año (entre todas las competencias), en otro tremendo registro de su campaña. ¿El gol más recordado? El del 2-1 ante Bahía, en Brasil, que le dio el paso a los penales para clasificar en Copa Libertadores.