Fernando Ortiz asegura que el este plantel de Colo Colo tiene mucho margen para seguir creciendo.

Fernando Ortiz está en un gran momento en Colo Colo, luego de sacarle 16 puntos de ventaja a Universidad de Chile, su más cercano perseguidor en la tabla.

Una situación que lo tiene al borde de ganar la estrella 35 para los albos que se ilusionan con el próximo año, lo que quedó reflejado en la conferencia de prensa post partido.

“Más que una consulta, felicitarlo pues logró revertir la situación”, señaló uno de los comunicadores, que se animó a consultarle por llegar muy arriba en la Copa Libertadores 2027.

“Va a un camino en que el equipo del Tano va a quedar en la historia, gana, gusta y golea. Pero, ¿cuál es su techo? ¿Piensa en un futuro en un Colo Colo llegando a semis o final de una Libertadores, por ejemplo?“, fue la consulta.

Fernando Ortiz confía en que Colo Colo seguirá siendo mejor

Ortiz dice que Colo Colo “no tiene techo”

Ortiz, siempre muy mesurado en sus respuestas, sorprendió al señalar que los hinchas de Colo Colo pueden esperar mucho más del plantel que dirige actualmente.

“Este equipo no tiene techo en el sentido deportivo“, manifestó al contestar la consulta. “No porque vaya a jugar mejor y ganar todos los partidos, al contrario, porque tienen ganas de seguir creciendo”, indicó.

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“Eso uno como entrenador lo exige día a día. Ellos lo saben, todos nos exigimos para poder seguir mejorando”, agregó a su respuesta.

De todas maneras, siempre con los pies en la tierra. “No me gusta mucho visualizar ni proyectar, vivo el presente, que me dará la alternativa de seguir mejorando. El domingo viene Huachipato”, sostuvo.