El "2" del Cacique disparó la preocupación ante el inconveniente físico que lo sacó del duelo ante Audax Italiano, pero fue él mismo quien espantó la alarma en el Monumental.

Que Jonathan Villagra ha sido uno de los pilares de Colo Colo en la campaña 2026 es tan cierto como que su caída en el césped del estadio Monumental ocasionó un tremendo susto. Con el partido 3-1 a favor de los albos sobre el Audax Italiano y a falta de 11 minutos, el zaguero encendió la alarma.

En una jugada donde intentó jugar el balón, sufrió un inconveniente que lo dejó consternado. Sintió algo en la rodilla y eso le generó preocupación total. Al punto que se tapó la cara con la camiseta, además de evidenciar mucho dolor con sus expresiones faciales.

Inmediatamente después de revisarlo, el cuerpo médico del Cacique hizo la seña inequívoca del cambio. Por eso mismo, Fernando Ortiz mandó a la cancha a Erick Wiemberg para recomponer la zaga, que minutos antes había sido retocada: en los 52 minutos, el uruguayo Joaquín Sosa salió con una molestia.

Jonathan Villagra quedó tendido en el césped con muecas evidentes de dolor y eso disparó la preocupación. (Felipe Zanca/Photosport).

Aunque la entrada de Iván Román por el charrúa fue más precaución que otra cosa. En el caso de Villagra, la situación era aparentemente más grave. Pero con el correr de los minutos, la sensación de urgencia se esfumó en Pedrero. Y fue gracias al mismo “2”.

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Jonathan Villagra tranquiliza a todo Colo Colo con dos frases

A Jonathan Villagra le bastaron un par de frases para apagar la alarma que se encendió en Colo Colo tras su salida del partido ante los Tanos. El zaguero que llegó a Pedrero desde la Unión Española evitó detenerse a hablar con la prensa en la zona mixta.

Jonathan Villagra salió por lesión del duelo ante los Tanos. (Felipe Zanca/Photosport).

Pero sí respondió de manera escueta a una consulta. En primer término, salió caminando sin mostrar evidencias de dolor. “Estoy bien, estoy mejor”, lanzó Villagra para aplacar el temor que las imágenes que protagonizó en el césped del Monumental habían dejado.

En ese contexto, el Tano Ortiz también se refirió a la salida del Jona. “No vi la jugada, pero era notorio que le había sucedido algo. No me gusta arriesgar a los jugadores, más allá del resultado y el partido”, sentenció el estratego albo, quien de todas maneras no anticipó si Villagra estará disponible para la visita a Huachipato.

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