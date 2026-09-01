El ruso no botó al basurero los chicles que mascó en los cambios de lado y la televisión oficial captó esa "colección" que dejó en la cancha.

Uno de los locos lindos del tenis es Daniil Medvedev. Aunque en este US Open pasó de lo pintoresco que se muestra tantas veces en la cancha a una imagen bastante sucia.

En los cambios de lado que tuvo ante el francés Hugo Gaston, en su debut en el último Grand Slam de la temporada, mascó chicles constantemente. Hasta ahí, todo normal.

Lo increíble es que en vez de botarlos a un basurero tras sacárselos de la boca los fue acumulando al costado del lugar de descanso, dejando una imagen muy asquerosa que fue enfocada por la TV.

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Medvedev se cree beisbolista y masca chicle

De hecho se le consultó al ruso la razón para hacer eso, aunque solamente habló de esta nueva técnica que utiliza para que la boca se le pueda humedecer.

La imagen que dejó de Medvedev con sus chicles

“No sé por qué. Tenía la boca súper seca. El agua no me ayudaba. Así que la única solución era mascar chicle“, manifestó en una entrevista que realizó tras el duelo.

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“Probablemente veo demasiado béisbol. Por alguna razón, todos mascan chicle”, agregó ya que es una práctica usual efectivamente entre los beisbolistas.

Añadió que “pensaba que estoy perdiendo todos los partidos. Necesito intentar hacer como los jugadores de béisbol, Necesito cambiar”, y le terminó dando resultados porque ganó fácil por 6-4, 6-2 y 6-4.

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El próximo rival de Medvedev será el local Sebastian Gorzny, 731° del ranking, quien llegó a esa instancia desde la qualy y tras batir en primera ronda al belga Raphael Collignon en una de las sorpresas.