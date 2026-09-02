Mientras Tribunal lo castiga, Javier Correa recibe inesperado premio: “Eres el mejor”

El delantero de Colo Colo volvió a dividir las aguas tras reconocimiento que le entregó la propia Liga de Primera.

Javier Correa se ha transformado en el nombre más comentado en Colo Colo. El delantero trasandino fue sancionado tras sus gestos en el Superclásico 200. La denuncia de Universidad de Chile desató el castigo sobre el ariete albo.

El Tribunal de Disciplina acogió el reclamo y por los antecedentes previos de Correa, finalmente se decidió por un castigo de dos fechas. Por lo que el “Nine” se pierde los partidos ante Huachipato y Deportes Concepción.

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“Esta película todos los hinchas del fútbol y todos los chilenos ya la vimos el año 2024 (…) Entonces, lamentable, estamos entre los sapos y un rey feudal”, indicó Aníbal Mosa, como presidente de ByN.

“Todo el plantel de Colo Colo está contigo, Javier. Sabemos quién eres, tu compromiso y el respeto con defiendes esta camiseta”, complementaron los compañeros de Correa en sus redes sociales. Es que todo el plantel albo se cuadró con el trasandino. Desde Arturo Vidal hasta Vozinha, quienes publicaron el comunicado en sus Instagram.

El premio que recibe Javier Correa luego de ser sancionado por Tribunal

El tema es que solo a horas de ser sancionado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, la misma cuenta del campeonato local decidió premiar a Javier Correa.

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Ahora la cuenta de la Liga de Primera Mercado Libre condecoró al delantero de Colo Colo por su presentación ante Audax Italiano como el jugador de la fecha.

“Con el 54% de los votos de ustedes, el delantero de Colo-Colo se quedó con el reconocimiento al mejor jugador de la jornada. ¡Felicidades @javier_correa9 ! Eres el mejor de la fecha!”, expresaron. El ariete superó a Fernando Zampedri, Nicolás Montiel y Cecilio Waterman.

Publicación que desató los comentarios de inmediato. En especial de los hinchas albos ante la hipocresía del caso y la contradicción de reconocer a Correa luego de sancionarlo por la acusación de la U.

“¿Puede recibir el premio o también lo van a acusar?”, “No lo suban ,porque después les pueden denunciar la cuenta”, y “Castigado por goleador”, fueron parte de los comentarios que se dejaron leer en la publicación.