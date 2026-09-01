El presidente de Argentina quiere tener a la categoría reina del automovilismo en su país.

La Fórmula 1 despierta pasión en todos los fanáticos del mundo motor. Por esto, que el presidente Javier Mileila quiera tener en Argentina despierta diversos sentimientos.

La categoría reina del automovilismo se corre mayormente en Europa, teniendo algunas estaciones en Estados Unidos y Asia, pero Sudamérica ha quedado desplazada en los últimos años. Esto podría cambiar si perdura el deseo del mandatario argentino.

¿Argentina vuelve a tener Fórmula 1?

Es sabido que Argentina siempre ha sido un país con mucha cultura tuerca, pero la llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 hace un par de años ha despertado el bichito de esta competición en toda una nueva generación. Por esto, es que Javier Milei desea darles el regalo de ver en vivo al piloto de Alpine.

“Argentina está preparada para recibir a la Fórmula 1“, indicó el cuestionado presidente de ese país en Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) que se realiza en Buenos Aires. Estas palabras las dijo ante el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

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“Argentina nunca dejó de amar este deporte. Lo único que falta es que el mundo volviera a mirarnos como sede de la máxima competición del automovilismo. Por eso, me animo a soñar: la Argentina que vuelve a ser sede de la FIA es la misma Argentina que tiene todas las condiciones de recibir a la Fórmula 1 y al Rally Mundial en su calendario“, complementó Milei.

La Fórmula 1 se corrió en Argentina hasta 1998 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. En esa última oportunidad, el ganador fue el legendario Michael Schumacher con Ferrari. Ahora, en Buenos Aires esperan volver a repetir imágenes de este calibre, pero con Franco Colapinto como protagonista.

Schumacher fue el último en celebrar en Argentina. Imagen: Getty

“Es momento de acelerar a toda máquina en esta dirección. Queremos ver a Colapinto en el país”, cerró el presidente de Argentina. ¿Y qué pasa con Chile? La verdad es que nuestro país está muy lejos de poder recibir un evento de esta envergadura, ya que ni siquiera cuenta con una pista de ese nivel. Sin embargo, sería positivo para los fanáticos nacionales tener a la F1 más cerca. Por ahora, lo más próximo es el GP de Brasil en Sao Paulo.