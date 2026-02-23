“En repudio…”: Nueva disputa entre “Chiqui” Tapia y Javier Milei provoca suspensión del fútbol en Argentina

Una polémica de palabras mayores enfrenta el fútbol argentino. Esto debido a que durante la jornada de este lunes se llamó a suspender la fecha en respuesta a la investigación que realiza el gobierno de Javier Milei sobre la AFA que dirige Claudio “Chiqui” Tapia.

La polémica comenzó con la exigencia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) -que justamente creó Milei- contra la Asociación del Fútbol Argentino. ¿El motivo? que investiguen los tributos y los recursos de seguridad social. Por lo que se deslizó una malversación de fondos.

ver también Carlos Palacios rompe silencio tras la drástica decisión de Boca Juniors: “Espero volver…”

Lo que apuntó a la plana mayor, es decir desde el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, el secretario general Cristian Ariel Malaspina, al director general Gustavo Lorenzo y al exsecretario general Víctor Blanco Rodríguez.

El tema es que desde la AFA recalcaron que todo está en regla. Por lo que arremetieron con todo contra las autoridades del gobierno de Javier Milei. “Buscan sustentar un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes”, recalcaron.

¿Qué pasa con el fútbol argentino?

Pero esto no fue todo porque la Asociación que dirige “Chiqui” Tapia decidió dar un golpe de timón y suspendieron la fecha 9. Lo que además implica un salto en el calendario porque recién está semana se debe jugar la jornada 7.

ver también Alaban a Vicente Pizarro desde el otro lado de la Cordillera: “Siempre ha rendido”

“En virtud de la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional realizada en el día de la fecha, los dirigentes, por decisión unánime de todos los presentes, solicitaron suspender la fecha 9 de LPF que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo”, recalcaron en comunicado.

Publicidad

Publicidad

El comunicado de la AFA contra la investigación que realiza ARCA

Medida que tiene una sola justificación: “En repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino”. Lo que reaviva la disputa entre la AFA y el mandato de Javier Milei, que en más de una ocasión ha criticado a “Chiqui” Tapia y exigido el desarrollo de las Sociedades Anónimas.